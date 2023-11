VG Bild-Kunst Otto Dix: Selbstbildnis mit Palette vor rotem Vorhang, Öl auf Holz, 1942

Eine stille Winterlandschaft. Links ragt ein Hügel auf, darauf reihen sich Grabsteine jüdischer Gräber. Gegenüber, in einigem Abstand, eine kahle Eiche – Lieblingsbaum der völkischen Deutschen. Wieviel Bedrohlichkeit, wieviel Vorhersehung und schließlich: Wieviel politische Aussage steckt in diesem Bild? Gemalt hat Otto Dix seinen »Judenfriedhof in Randegg im Winter mit Hohenstoffeln« im Jahr 1935. Das Schloss Randegg unweit von Konstanz ist sein Zufluchtsort. 1933 waren ihm seine Professur und seine Mitgliedschaft in der Preußischen Akademie der Künste von den Nazis entzogen worden, und er hatte Dresden mit seiner Familie verlassen.

In der Ausstellung »Dix und die Gegenwart« in den Hamburger Deichtorhallen steht das Wintergemälde für den politischen Gehalt der Landschaftsmalerei, der sich Dix in Randegg widmete. Damit soll eine Lücke in der Dix-Rezeption geschlossen werden, die den Künstler bislang vor allem als Vertreter der Neuen Sachlichkeit vorstellte. Einer, der die überschwänglichen Tanzgesellschaften der 20er Jahre mit dem Leid der Kriegsverstümmelten konfrontiert, der seine Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg als Artillerist an der Westfront mal expressionistisch und abstrakt, mal realistisch auf Leinwand bannt und der in Werken wie »Der Krieg« (1932) die Fratze des mechanisierten Tötens in ihrer ganzen Hässlichkeit zeigt. Die Arbeit an dem monumentalen Kriegstriptychon hatte Dix ein Jahrzehnt nach Kriegsende begonnen. Damals wurde die Erinnerung an das Leid schon von neuer Heldenpropaganda verdrängt. »Ich wollte ganz einfach – fast reportagemäßig – meine Erlebnisse der Jahre 1914 bis 1918 zusammenfassend sachlich schildern«, wird Dix später erklären. Den Nazis galt diese Kunst – nicht zu Unrecht – als eine, die geeignet ist, den »Wehrwillen zu beeinträchtigen«, wie es der sächsische Innenminister Manfred von Killinger Otto Dix vorwarf.

Als »entarteter Künstler« diffamiert und zurückgezogen im ländlichen Süden Deutschlands habe sich Otto Dix in die politisch irrelevante Landschaftsmalerei und christliche Motivik zurückgezogen, so die bisherige Erzählung. Kuratorin Ina Jessen will dem Bruch zwischen dem frühen gesellschaftskritischen Künstler und dem schweigenden Exilanten nicht folgen. Dix habe sein Werk vielmehr in ein neues Gewand gehüllt, schreibt sie im Ausstellungskatalog. Ja, die Arbeiten von Dix aus den 30er und 40er Jahren verzichten auf die offensive Zurschaustellung menschlichen Leids, aber auch sie seien ein politischer Spiegel ihrer Entstehungszeit. Deutlich wird das an der Arbeit »Aufbrechendes Eis (mit Regenbogen über Steckborn)« aus dem Jahr 1940. Es zeigt den Ort am Schweizer Ufer des Bodensees. Auf dem Wasser treiben Eisschollen, während der Kirchturm der Gemeinde im Licht eines Regenbogens erstrahlt. Was sich als Naturschauspiel gibt, ist ein zeitgenössischer Kommentar auf den Kriegsverlauf. Der westliche Teil des Bodensees war 1940 vom Schweizer Militär besetzt worden, um einen deutschen Angriff zu verhindern.

Nicht jedes Landschaftsgemälde aus der Hand von Dix muss als Metapher gelesen werden. Ein Zitat des Künstlers deutet darauf, dass er im Natürlichen das suchte, was er zuvor im Städtischen gefunden hatte: »Ein schönes Paradies. Zum Kotzen schön.« Er stehe vor der Landschaft wie eine Kuh und wäre doch in der Großstadt besser aufgehoben, wird Dix zitiert. Hochdramatische Sonnenuntergänge, bedrohliche Unwetter in brüllenden Farben und immer wieder dieses traurige, menschenverlassene Dorf Randegg. Die Ausstellung in den Deichtorhallen zeigt einen anderen Dix als den weithin bekannten. Und demonstriert zugleich seinen Einfluss auf nachfolgende Generationen. 100 Arbeiten von 50 internationalen Künstlern rahmen das Werk von Dix. Manche zitieren ihn ganz direkt. Andere nehmen sich seines Umgangs mit der Landschaft an. So wie Gianni Motti in seiner Fotoserie »Collateral ­Damage« (2001). Darauf zu sehen sind unspektakuläre Dörfer in Bergen, die im Nebel liegen. Nur resultiert der Nebel aus Bombeneinschlägen und liegen die Dörfer in Kriegsschauplätzen wie dem Kosovo oder Palästina.