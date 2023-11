Kay Nietfeld/dpa Immer bemüht: Wirtschaft in der Rezession. Nun hat Minister Habeck auch Probleme an der Klimafront

Der Regierung fehlen plötzlich (mindestens) 60 Milliarden Euro für den Etat 2024, und Deutschland robbt tiefer in die Krise. Denn wie immer auch eine Lösung des Problems aussehen mag, das die Karlsruher Richter der Regierung am Mittwoch vor die Füße geworfen hatten (jW berichtete), eines steht fest – es gibt bei staatlicher Geldnot nur wenig Optionen: Steuern rauf, mehr Schulden machen, Etat kürzen, den Laden einfach schließen (wie in den USA möglich) oder mit juristischen Trugbildern und Tricks weiter am Gesellschaftsfundament nagen. Mit dem Problem muss sich nun das Expertenteam um Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Christian Lindner (FDP) befassen. Dringend.

Dabei war alles in schöner Merkel-Manier in die Wege geleitet. Die während des Coronadebakels in Kraft gesetzte Notstandsregelung, trotz grundgesetzlicher Vorgaben höhere Verbindlichkeiten eingehen zu dürfen, bot für die Scholz-Regierung den Ausweg, trotz miserabler Politik (Russland-Sanktionen, Energiekrise, Inflation, Wohnungsnot, desolates Gesundheitswesen, absurde Außenpolitik u. a.) weiter Staatsgeld zu generieren. Denn nach der damaligen Ermächtigung waren jene 60 Milliarden Euro nicht in Schuldscheine verwandelt worden. Also ab damit in den Klimarettungsetat, beschloss die Ampel.

Jetzt aber machte der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts seinen Job – und erklärte den Scholz-Lindner-Habeck-Trick für »verfassungswidrig und nichtig«. Ende im Spielgelände. Dabei hatte das Führungstrio zuletzt munter weitere Füllnullen in scheinbar unbedingt notwendige Staatsausgaben gemalt. Verdoppelung der Militärhilfe für die Ukraine, »Kriegstüchtig«-Machen der Bundeswehr, Strompreissubventionen für 350 energieintensiv arbeitende Konzerne, Steuerermäßigungen für das gesamte produzierende Gewerbe und, und, und.

60 Milliarden Euro sind viel Geld. Damit konnte einst der gesamte Schuldendienst des Staates für ein Haushaltsjahr abgesichert, das Militär mit Waffen, Technik und Munition ausgerüstet oder die gern versteckte Armut in der Bevölkerung leidlich gemildert werden. Heute und morgen sollten damit Projekte finanziert werden wie etwa eine »grüne« Stahl- und Zementerzeugung auf Basis von Wasserstoff. Doch aktuell sieht es so aus, als stehe die weitere Finanzierbarkeit der grünen Transformation zur Disposition.

Es geht nicht nur um die genannte Summe. Die Entscheidung der Karlsruher Richter reiße »womöglich nicht nur eine 60 Milliarden große Lücke in die Finanzierung von Projekten für den Klimaschutz und den klimafreundlichen Umbau der Industrie«. Sie drohe, »den Umgang mit schuldenfinanzierten Sondervermögen generell auf den Kopf zu stellen, von denen es in Bund und Ländern einige gibt« schrieb die Nachrichtenagentur dpa in einem Beitrag vom Donnerstag. »Allein der Bund unterhält 29 dieser Sondertöpfe neben dem Haushalt mit Verschuldungsmöglichkeiten in Höhe mehrerer hundert Milliarden Euro.«

Von den oben genannten Varianten, das Problem zu umgehen oder zu verschieben, fallen laut Finanzminister schon mal zwei aus: Die Schuldenbremse und der Verzicht auf Steuererhöhungen blieben Leitplanken der Ampelpolitik, betonte Lindner am Donnerstag im Bundestag. Jetzt müsse die Koalition lernen, Prioritäten zu setzen. Offenbar denkt er tatsächlich an Etatkürzungen – was seine beiden Koalitionspartner kaum gut finden dürften. Und da es in Deutschland einen »Shutdown« wie in den USA nicht gibt – mit unbezahltem Zwangsurlaub für die meisten Regierungsstellen –, wird wohl der cleverste Rechtsverdreher unter den Zehntausenden Staatsjuristen und Honorarkräften aus den großen Beratungskonzernen gesucht, um eine einigermaßen wasserdicht anmutende Tricky-Lösung des Problems zu liefern.

Klar ist bereits, dass die juristische Ohrfeige aus Karlsruhe für die Exekutive – verkündet unmittelbar nach einem freundschaftlichen Treffen zwischen den Repräsentanten beider Verfassungsorganen – die aktuelle Krise des Staates und der Wirtschaft weiter verschärfen wird. Für einen großen Teil der Bevölkerung ist das keine gute Nachricht.