Remo Casilli/REUTERS

Italiens Gewerkschaften haben aus Protest gegen die Haushaltspläne der Rechtsregierung am Freitag zu Streiks mobilisiert. Gestreikt wurde insbesondere im öffentlichen Sektor, so etwa in Schulen und bei der Post. Im öffentlichen Nahverkehr traten die Kollegen von neun bis 13 Uhr in den Ausstand. Die beiden größten Gewerkschaften CGIL und UIL protestierten damit gegen den Haushaltsentwurf der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Statt Steuersenkungen voranzubringen, fordern sie mehr Investitionen in Bereichen wie Bildung und Gesundheit.(dpa/jW)