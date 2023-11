Vahan Stepanyan/PAN Photo/AP/dpa Im September flohen fast alle rund 120.000 Einwohner Bergkarabachs aus Furcht vor aserbaidschanischer Gewalt (Goris, 29.9.2023)

Proteste haben am Freitag den Berlin-Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan begleitet. Während Erdoğan am Nachmittag zunächst mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zusammentraf, begannen erste Demonstrationen gegen ihn. Eine Großkundgebung soll am Sonnabend stattfinden. Die Kritik richtet sich vor allem dagegen, dass Erdoğan das Existenzrecht Israels in Frage gestellt und die Hamas als »Befreiungsorganisation« bezeichnet hat. Attackiert wird der Empfang für den türkischen Präsidenten außerdem wegen der brutalen Gewaltpolitik der Regierung in Ankara gegen die kurdische Minderheit im eigenen Land sowie in Syrien und im Irak. Erst im Oktober hatte Erdoğan die Energie- und Wasserversorgung in kurdischsprachigen Regionen Nordsyriens kaputtbomben lassen. Am Freitag abend wollte Bundeskanzler Olaf Scholz Erdoğan zum Gespräch empfangen. Als Hauptthema galt eine Fortsetzung des Flüchtlingsabwehrpakts mit Ankara. Zudem wollte Scholz Erdoğan wegen seiner Äußerungen zu Israel und zur Hamas kritisieren.

Weitgehend ausgeblendet wurde die Rolle der Türkei in den zwei Kriegen, mit denen Aserbaidschan erst im Herbst 2020, danach erneut im September 2023 Armenien überzogen hat. Ankara hatte Aserbaidschan, dessen Bevölkerung türkische Nationalisten als »Brudervolk« bezeichnen (»eine Nation, zwei Staaten«), über Jahre militärisch unterstützt, es unter anderem mit modernsten Drohnen aufgerüstet und es ihm damit möglich gemacht, in zwei Angriffskriegen das von Armeniern bewohnte Gebiet Bergkarabach einzunehmen. Nach dem kurzen, aber entscheidenden Waffengang vom 19./20. September 2023 flohen fast alle rund 120.000 Einwohner Bergkarabachs – aus Furcht vor aserbaidschanischer Gewalt an Zivilisten. Solche Gewalt hat es seit dem Aufflammen des Konflikts um Bergkarabach Ende der 1980er Jahre immer wieder gegeben. Zudem ist unter Armeniern die Erinnerung daran lebendig, dass sich Aserbaidschaner am Ende des Ersten Weltkriegs an der Seite osmanischer Truppen am Genozid an den Armeniern beteiligt hatten. Dass die Türkei unter Erdoğan den Genozid bis heute leugnet, verbessert die Lage aus armenischer Sicht nicht.

Die von der Türkei beförderte kriegerische Einnahme Bergkarabachs und die folgende Massenflucht der dortigen Einwohner beschäftigen weiterhin die internationale Politik und Justiz. Am späten Freitag nachmittag wurde ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag erwartet, den Armenien bereits Ende September aufgefordert hatte, Aserbaidschan zu Maßnahmen zum Schutz der Einwohner Bergkarabachs zu verpflichten. Darüber hinaus finden Gespräche über eine friedliche Beendigung des Konflikts im Südkaukasus statt. Dabei weigert sich Aserbaidschan allerdings, westliche Vermittlung zu akzeptieren. Bereits am 5. Oktober sagte Präsident Ilham Alijew ein Treffen mit Armeniens Staatschef Nikol Paschinjan unter Vermittlung der EU ab. Am Donnerstag erklärte Baku, man werde keine Vertreter zu den für nächsten Montag geplanten Friedensgesprächen in Washington entsenden. Man traue dem Westen nicht und wolle regionale Konflikte auf regionaler Ebene lösen. Gespräche dazu fanden zuletzt am 23. Oktober in Teheran statt, wo die Außenminister Aserbaidschans und Armeniens mit ihren Amtskollegen aus Iran, Russland und der Türkei verhandelten. Gelingt es, in diesem Format eine Lösung zu finden, wäre der Westen außen vor.