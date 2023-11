Nyon. Die teilnehmenden Teams starten mit einem kleineren Kader in die Fußball-EM 2024. Die UEFA hat die Größe der Aufgebote für das Turnier in Deutschland wieder auf die früher gängigen 23 Spieler reduziert. Der finale Kader muss spätestens am 7. Juni bis Mitternacht gemeldet werden. Das geht aus den Regularien für das Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 hervor. Die Kader waren vor der vergangenen EM aufgestockt worden, um Ausfälle wegen Coronainfektionen auffangen zu können. (sid/dpa/jW)