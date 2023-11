Neue Visionen Filmverleih GmbH Raum zur Reflexion: Cáit (Catherine Clinch) und Eibhlín (Carrie Crowley)

Wie der Titel erwarten lässt, bleibt die Hauptfigur von »The Quiet Girl« stets wortkarg und spricht, wenn überhaupt, nur mit gedämpfter Stimme. Gleich in der Anfangsszene lässt Cáit (Catherine Clinch) die Rufe einer Schwester unbeantwortet verhallen, dass sie nach Hause kommen möge. Bewegungslos in hohem Gras liegend, scheint die Neunjährige sich regelrecht um Unsichtbarkeit zu bemühen. Diese angespannte Zurückhaltung dürfte sich das Kind nicht zuletzt zum Schutz vor seinem versoffenen Vater angewöhnt haben. Als wir Dan (Michael Patric) das erste Mal zu Gesicht bekommen, erstirbt jedenfalls prompt das morgendliche Gespräch seiner Töchter am Küchentisch. Der Nichtsnutz kann Cáit offenbar nicht von der Schule nach Hause fahren, ohne einen Zwischenstopp in der Kneipe einzulegen und auf der Landstraße eine mutmaßliche Geliebte aufzugabeln. Kein Wunder, dass die junge Protagonistin später ihre Mutter mit der Einschätzung zitiert, dass Männer nicht die Zeit wert seien, die sie in Anspruch nähmen. Erst recht bezeichnend wirkt aber, dass Regisseur Colm Bairéad dann eine andere väterliche Figur zu bedenken geben lässt, dass »wir ja nicht alle gleich« seien.

Nach Angaben des 1981 in Dublin geborenen Filmemachers waren er und Ehefrau Cleona Ní Chrualaoí, die für sein Spielfilmdebüt nun als Produzentin verantwortlich zeichnet, gerade zum ersten Mal Eltern geworden, als er auf die von der irischen Schriftstellerin Claire Keegan verfasste Kurzgeschichte stieß, die schließlich als Vorlage für sein Drehbuch dienen sollte. Folgerichtig zeigt »The Quiet Girl« ein sehr akutes Bewusstsein für die Zwiespältigkeit elterlicher Verantwortung. Während die Inszenierung eine geradezu überschäumende Zuneigung zu Cáit spüren lässt, scheint zugleich mehrfach die Möglichkeit des Machtmissbrauchs auf, die die Vaterrolle mit sich bringt – von der schlichten Vernachlässigung besagter Verantwortung ganz zu schweigen.

Während Bairéad seine kindliche Hauptfigur die Erzählperspektive bestimmen lässt, betont er also die Zartheit der wunderbar nuanciert spielenden Debütdarstellerin, die durch ein Casting an den vergleichsweise wenigen irischen Schulen gefunden wurde, die in der im Film gesprochenen Nationalsprache unterrichten. Und er zeichnet Cáit konsequent als passiv, da sie objektiv den Entscheidungen Erwachsener ausgeliefert ist: So wird das Mädchen, als die hochschwangere Mutter Máire (Kate Nic Chonaonaigh) mit fünf Kindern und unzuverlässigem Ehemann überfordert ist, für die Dauer der Sommerferien kurzerhand ans andere Ende Irlands, zu ihrer Verwandten Eibhlín (Carrie Crowley) verfrachtet, deren Ehemann Seán (Andrew Bennett) seinerseits Gründe zu ernster Verschwiegenheit hat.

Dabei sind dem Regisseur allenfalls zwei Dinge vorzuwerfen, die sich aber letzten Endes wohl gegenseitig neutralisieren. Der erste Vorbehalt betrifft die schiere Schönheit dieses Films, die durch das Einstreuen einiger märchenhafter Motive ebenso befördert wird wie durch die gepflegte Patina, die den eine knapp fünf Jahrzehnte zurückliegende Handlungszeit suggerierenden Ausstattungsstücken anhaftet. Bairéad lässt Kamerafrau Kate McCullough nicht nur den idyllischen Zauber abgeschiedener sommerlicher Alleen betonen, sondern auch das bescheidene, aber adrette Bauernhaus von Eibhlín und Seán in eine geradezu weihevoll mildes Licht hüllen. Das Ergebnis solcher ästhetischen Sorgfalt mag man irgendwann allzu exquisit finden.

Diese ausgesuchte Feinheit bedingt jedoch zugleich einen ruhigen, bedächtigen Erzählrhythmus, der uns Zuschauern wiederum genug Raum zur eigenen Reflexion lässt. So können wir gegenüber der zelebrierten rechtschaffenen Ordentlichkeit durchaus einen gewissen Abstand entwickeln, der wiederum den zweiten Vorbehalt betrifft, den man gegen diesen Film vorbringen könnte. Aus einer entsprechend kritischen Distanz sollte sich in jedem Fall vermeiden lassen, jenem malthusianischen Vorurteil aufzusitzen, den das Drehbuch von »The Quiet Girl« womöglich befördern könnte: dass nämlich immer die falschen Leute – sprich, die »verwahrloste Unterschicht« – allzu viele Kinder in die Welt setzten.