Simone Scardovelli Die Platte hat offensichtlich Spuren hinterlassen und hat auf eine Art inhaltlich und klanglich auch heute noch eine gewisse Frische – Carsten Hellberg (Foto: Mitte)

Die Band Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs geht nach mehr als 20 Jahren wieder auf Tour. Wie war das damals, mit dem Ende, und wie kommt es, dass ihr nach so einer langen Zeit, in der ihr auch gelernt haben dürftet, ohne die Band zu leben, wieder Musik macht?

Die letzte Platte »Leichte Teile, Kleiner Rock« kam 1998 heraus, die letzte Tour fand ein paar Monate später, Anfang 1999, statt. Es ist aber nicht so gewesen, dass wir vor 25 Jahren aufgehört hätten, Musik zu machen, wir haben uns noch im Proberaum getroffen und auch zwei, drei Gigs gespielt. Aber irgendwann, um 2007/2008 herum, hat sich herausgestellt, dass wir mit der Regelmäßigkeit, in der wir uns trafen, nichts Zufriedenstellendes mehr hinbekommen werden – dann haben wir es seingelassen. Der Impuls, jetzt noch mal auf Tour zu gehen, kam dann von außen.

Inwiefern?

Unser heutiger Booker, Dirq Niemann, war, bevor er Booker wurde, Fan unserer Band. Dann ist er nach Berlin gegangen, hat seine Agentur gegründet und sich irgendwann, vielleicht aus einem Moment der inneren Reflexion heraus, an uns erinnert und uns gefragt: Wie isses? Habt ihr Lust?

Comebacks bringen immer auch Erwartungen mit sich. Wie geht ihr damit um?

Von uns aus gibt es nicht die Erwartung, dass es sich jetzt so anfühlt wie 1998. Fans von früher haben diesen Wunsch vielleicht.

Wir greifen etwas auf, was zwar 25 Jahre alt ist, aber immer noch eine gewisse Dringlichkeit und Gegenwärtigkeit hat. Es geht uns darum, etwas Altes, das irgendwo noch eine Bedeutung hat, in die Gegenwart rüberzuholen und nicht darum, dass man sich an etwas Altes anlehnt und sagt: »Mensch war das schön!« Natürlich ist etwas Altes immer mit dabei, es darf nur nicht zu einem nostalgischen Klassentreffen werden, bei dem man sich dann noch eine alte Platte anhört und sich gegenseitig auf die Schulter klopft.

Im Zuge der Tour ist »Leichte Teile, Kleiner Rock« wiederveröffentlicht worden. Spiegelt sich der Wunsch, etwas Altes in die Gegenwart zu holen, auch in der Entscheidung wider, die Platte erneut herauszubringen?

Es gab durchaus auch Reaktionen innerhalb der Band in die Richtung, etwas Neues zu machen, anstatt die alten Songs wieder zu spielen. Als die Anfrage nach einer neuen Tour kam, hatte ich persönlich das Gefühl, dass wir das nur mit dieser letzten Platte machen können. Die Songs des Albums haben wir damals nur zehnmal gespielt, aber an der Musik vier Jahre lang gearbeitet. Die Platte hat offensichtlich Spuren hinterlassen und hat auf eine Art inhaltlich und klanglich auch heute noch eine gewisse Frische. Uns wurde schnell klar, dass man eine Tour mit diesem Album machen kann. Das war dann die Idee, mit der wir an den Booker herangetreten sind. Alles andere käme danach.

Wie hat sich deine Sicht durch die jetzige Beschäftigung mit den alten Songs im Vorfeld geändert?

Ich war einerseits überrascht davon, dass ich bei vielen Themen an dem gleichen Punkt bin wie 1998, was Lebensthemen betrifft. Themen, bei denen die Beschäftigung nicht eine Phase darstellt, sondern nie aufhört. Andere Dinge habe ich jetzt erst 25 Jahre später festgestellt oder wiederentdeckt, zum Beispiel Empfindungen beim Musikmachen an sich. Dabei habe ich noch mal andere Ebenen, andere Tiefen erreicht, von denen ich dachte, dass ich die Entdeckungen, die man bei den jeweiligen Songs machen kann, längst gemacht hätte. Da war ich echt verblüfft.

Die Anderen, das sind teilweise alte Bekannte, wie Gitarrist Tilman Heyden und Bassist Thorsten »Taucher« Weßel, aber auch die neuen Mitglieder Lars Horl und Joachim Franz Büchner, der zudem wesentlich jünger ist.

Lars ist ein alter Freund von uns und schon seit 2006 Bandmitglied, ist aber nur einmal mit uns aufgetreten. Dass er und Joachim jetzt dabei sind, hat natürlich auch die Dynamik innerhalb der Band verändert. Wenn jemand dabei ist, der vorher nicht dabei war, dann ist man wieder viel beschäftigt mit Sachen, die man gar nicht mehr kann. Wer bin ich? Welche Rolle ist meine? Man rutscht nicht einfach wieder in die alte Position und spielt die alten Songs, so einfach ist das nicht.

Wenn man etwas mitnimmt von früher ins Heute, dann wird sich das gezwungenermaßen anreichern mit etwas Neuem.

Das geht gar nicht anders. Beim Hanse-Song-Festival, bei dem wir im Frühjahr das erste Mal wieder öffentlich gespielt haben, da gab es eine Szene, die war echt irre. Das Festival findet an verschiedenen Orten in Stade statt, zum Beispiel in einem Gerichtsgebäude und in einer Kirche. Man zahlt einmal Eintritt und kann sich dann den ganzen Tag Bands angucken. Ich hatte keine Ahnung, wie das wohl werden würde. Ungefähr in der Mitte des Sets kam plötzlich eine Gruppe Teenager rein, die müssen 15, 16, 17 gewesen sein. Die gingen vor die Bühne und fingen sofort an zu tanzen. Dann war das Stück vorbei und sie haben wahnsinnig applaudiert, gejohlt und fingen beim nächsten Stück wieder an zu tanzen, zu applaudieren, zu johlen. Ich dachte: Wollen die uns verarschen? Sind die hier mit ihrem Festivalticket unterwegs und wollen uns so Alte-Säcke-mäßig auflaufen lassen?

Und – wollten sie?

Das ging die ganze Zeit so weiter, dass konnte also eigentlich gar nicht sein. Nach dem Konzert habe ich die Gitarre weggestellt und bin sofort runter von der Bühne und habe eine aus der Gruppe zur Seite genommen. Ihr könnt uns ja nicht von früher kennen, wieso seid ihr hier, wollte ich wissen. Und sie erzählte mir, dass sie ein Festivalticket hätten und geguckt haben, wer denn so spielt. Sie hätten unseren Bandnamen lustig gefunden und seien deswegen gekommen. Und dann guckt sie mich so an und sagt: »Aber ihr habt uns voll überzeugt!« Das meinte sie wirklich ernst, das habe ich in ihren Augen gesehen. Das war so ein geiler Moment. Seitdem kann mir keiner mehr sagen, dass das so ein Alte-Männer-mit-Gitarren-Ding ist, das keine Relevanz mehr hat – dann zück ich mein Handy und zeige das Video von den tanzenden Teens.

Tourdaten:

17.11., Ostpol, Dresden

18.11., Badehaus, Berlin

19.11., Knust, Hamburg