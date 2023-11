Focke Strangmann/dpa Gewerkschafter fordern »armutsfestes« Leben im Alter (Bremen, 13.11.2023)

Für ein »armutsfestes« Leben im Alter müsste der Stundenlohn heute mindestens 16,50 Euro betragen. Vorausgesetzt, man kommt auf 45 Arbeitsjahre. Das berechnete das Pestel-Institut im Rahmen einer Lohnvergleichsstudie für die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG). So würde man auf Basis der geltenden Regelungen für die gesetzliche Rente auf eine Bruttorente von 1.500 Euro kommen, erklärte der Leiter des Pestel-Instituts, Matthias Günther, am Mittwoch. Wer – und das seien viele Arbeitskräfte – nur 40 Jahre schaffe, könne nur eine Bruttorente von gut 1.300 Euro erwarten.

Die Realität ist, dass ein Großteil der Lohnabhängigen hierzulande für wesentlich weniger arbeitet. Gut zehn Millionen Menschen erhalten derzeit einen Stundenlohn bis 14 Euro, wie aus dem »Fairness-Check der Arbeit in Deutschland« hervorgeht, den NGG und Pestel-Institut am Mittwoch auf dem Gewerkschaftstag in Bremen vorstellten.

Bereits jetzt müsse der Staat einen Großteil der Betroffenen finanziell unterstützen. »Allein durch Wohngeld unterstützt der Staat sie in diesem Jahr mit rund fünf Milliarden Euro«, sagte der zuvor auf dem NGG-Gewerkschaftstag wiedergewählte NGG-Chef Guido Zeitler. Hinzu kämen die Mindereinnahmen, die Staat und Sozialkassen durch den Niedriglohnbereich entstehen. »Lohnsteuer und Sozialabgaben fallen bei Niedriglöhnen geringer aus. Fiskalisch müssten höhere, fairere Löhne also auch im Interesse des Staates sein«, so Zeitler.

Das setzt sich im Alter fort. Nach Berechnungen des Pestel-Instituts werden in den kommenden zehn Jahren 12,5 Millionen Menschen das Renteneintrittsalter erreichen. Ein erheblicher Teil von ihnen werde im Alter mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben. Das Arbeitsleben vieler Menschen der »Boomer-Generation«, zu denen die dann über 67jährigen gehören, »war von einem Mangel an Arbeitsplätzen, von prekärer Beschäftigung und Niedriglöhnen geprägt. Viele werden auf Bürgergeld angewiesen sein. Hier rächt sich, dass der Staat beim Niedriglohnsektor viel zu lange weggeschaut und ihn toleriert hat«, erklärte NGG-Chef Zeitler und erinnerte an das im Koalitionsvertrag der Ampel versprochene Bundestariftreuegesetz. »Der Tariflohn muss der Kompass für den Wert der Arbeit sein, nicht der Mindestlohn«, so Zeitler.

Das Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge gepaart mit den enorm niedrigen Löhnen gerade in der Lebensmittelindustrie und im Gastgewerbe verschärfen nach Angaben der NGG ein weiteres Problem: den Fachkräftemangel. Hotels, Restaurants und Gaststätten versuchten, den enormen Verlust durch Minijobber und angelernte Teilzeitkräfte aufzufangen, sagt NGG-Vize Claudia Tiedge. Die Zahl der Hilfskräfte habe sich in den vergangenen vier Jahren von 242.000 auf 480.000 nahezu verdoppelt.

Damit nicht genug. Ein großer Teil der Beschäftigten erhält nicht mal den Mindestlohn. Im ersten halben Jahr registrierte der Zoll 1.620 Mindestlohnverstöße. 510 davon Fälle im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, wie aus Antworten des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Susanne Ferschl (Die Linke) hervorgeht. Wegen illegaler Praktiken entgingen dem Staat und den Sozialkassen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres demnach rund 313,3 Millionen Euro an nicht gezahlten Steuern sowie an vorenthaltenen Beiträgen für die Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Insgesamt verhängten die Hauptzollämter im ersten Halbjahr Geldstrafen, Buß- und Verwarnungsgelder in Höhe von 40,2 Millionen Euro, 4,9 Millionen Euro davon gegen Unternehmen im Hotel- und Gaststättengewerbe. In besonders schweren Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet – insgesamt waren es 53.941.

Diese aufgedeckten Fälle geben allerdings höchstens einen Ausschnitt wieder. Quer durch alle Branchen hinweg müssen Unternehmen nach NGG-Angaben nur alle 40 Jahre mit einer Kontrolle rechnen. Im Hotel- und Gaststättengewerbe kontrolliert der Zoll nur alle 15 Jahre. Und in der Fleischwirtschaft wird – rein rechnerisch – nur alle 19 Jahre geprüft. Ein kalkulierbares Risiko, das die Unternehmen in Kauf nehmen.