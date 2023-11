Paul Zinken/dpa Die Abschaffung der Paragraphen 129, 129a und 129b wird seit vielen Jahren gefordert (Berlin, 26.11.2022)

In Berlin wird am Sonnabend gegen das seit 30 Jahren bestehende Betätigungsverbot gegen die kurdische Freiheitsbewegung demonstriert. Am darauf folgenden Sonnabend folgt die Konferenz »PKK-Verbot aufheben – Demokratie stärken«. Welche Demokratiedefizite gibt es gegenüber Kurdinnen und Kurden in der BRD?

Seit 1993 wird die gesamte kurdische politische Bewegung durch das Betätigungsverbot gegen die Arbeiterpartei Kurdistans gebrandmarkt. Alles, was nur ansatzweise unter politischen kurdischen Aktivitäten läuft, wird gleichgesetzt mit der Betätigung für die PKK und unter Terrorismusvorwurf gestellt. Straf- und migrationsrechtlich können Sanktionen aus dem Hut gezaubert werden. Beginn war der von 1989 bis 1994 andauernde Düsseldorfer Prozess mit 19 Angeklagten. Durch die Presse gingen sogenannte »Kurdenkäfige«, in solchen mussten letztere der Verhandlung beiwohnen. In Zusammenarbeit mit der türkischen Regierung hatte man so ein Exempel statuieren wollen. Vier Angeklagte wurden verurteilt, zwei wegen Mordes, für zwei andere verkündete das Gericht wegen Freiheitsberaubung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung Freiheitsstrafen von sechs und sieben Jahren. Alle anderen mussten freigelassen werden.

Was geschah in diesem Zeitraum im Osten der Türkei?

Dörfer wurden zwangsgeräumt, Bewohner inhaftiert oder ermordet. In der BRD gab es politische Demonstrationen, auf denen gefordert wurde, auf die Türkei einzuwirken, um Einhalt zu gebieten. Die damalige Bundesregierung aber erließ damals das Betätigungsverbot der PKK, die EU setzte sie 2002 auf die »Terrorliste«. Die türkische Armee bombardiert seit Jahren ungestört den Norden Syriens und des Irak, angeblich um kurdische »Terroristen« zu bekämpfen, die den türkischen Staat bedrohten.

Was ist demzufolge vom Besuch Recep Tayyip Erdoğans an diesem Freitag in Berlin zu halten?

Kritik daran, dass der türkische Staatspräsident von Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier eingeladen ist, äußert nicht nur die kurdische Bewegung. Sie ist breit getragen. Dabei geht es nicht nur um den aggressiven Dauerbeschuss der türkischen Armee auf die Zivilbevölkerung in Rojava oder darum, dass die politische Opposition in der Türkei seit Jahren in Gefängnissen sitzt. Obendrein feiert Erdoğan die Hamas nach deren Angriff auf die jüdische Zivilbevölkerung und Geiselnahmen in Israel als Befreiungsarmee. Man hätte ihn ausladen müssen.

Trägt deutsches Straf- und Asylrecht zur Diskriminierung von Kurdinnen und Kurden bei?

Das Treffen von Generalbundesanwalt Peter Frank mit Erdoğan in der Türkei im Juli 2022 war für politisch aktive Kurdinnen und Kurden, die in Deutschland leben, ein düsteres Zeichen. Strafrechtlich wird seither selbst gegen Vorsitzende lokaler kurdischer Vereine wegen Mitgliedschaft in terroristischen Vereinigungen im Ausland nach Paragraph 129 b vorgegangen – wie üblich mit Verfolgungsermächtigung des Bundesjustizministeriums. Asylrechtlich ist die Anerkennungsquote für Kurdinnen und Kurden zurückgegangen, trotz zunehmender Repression in der Türkei.

Frauenbefreiung war vom PKK-Mitbegründer Abdullah Öcalan und den drei im Januar 2013 in Paris ermordeten Aktivistinnen Sakine Cansiz, Fidan Dogan und Leyla Saylemez inspiriert. Wie passt die propagierte feministische Außenpolitik der Ministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) zum Festhalten am PKK-Verbot?

Gar nicht. Würde die Ministerin diese Werte ernst nehmen, müsste sie die gesellschaftlichen Ansätze für Frauenbefreiung, Ökologie, Basisdemokratie und Friedenspolitik in Rojava in Nordsyrien unterstützen. All das wird dort gelebt. Es ist ein Fehler, deren Widersacher Erdoğan wegen geostrategischer und ökonomischer Interessen zu umwerben. In Hinterzimmern kritisch zu murren, hilft nicht. Es gilt, ihm Einhalt zu gebieten. Sie müsste in der Ampelregierung auf die Aufhebung des PKK-Verbots hinwirken.