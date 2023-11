Susana Vera/REUTERS Auf vier weitere Jahre: Applaus für Spaniens sozialdemokratischen Regierungschef Sánchez (M. v., Madrid, 16.11.2023)

Am Donnerstag hat das spanische Parlament mit einer absoluten Mehrheit von 179 Stimmen in der ersten Abstimmung den Sozialdemokraten Pedro Sánchez von der PSOE erneut zum Premierminister gewählt. Das sind zwölf Stimmen mehr als vor vier Jahren, auch wenn diese nun von liberalen Parteien wie der katalanischen Partei Junts und der baskischen PNV kamen. Die rechten und ultrarechten Parteien PP und Vox unterstellten dem altneuen Regierungschef weiter »mangelnde Legitimität« und »Wahlbetrug«, insbesondere aufgrund der Vereinbarungen mit den katalanischen Regionalparteien über ein Amnestiegesetz für Betroffene des für illegal erklärten Unabhängigkeitsreferendums vom 1. Oktober 2017. Sánchez betonte die verfassungsmäßige Legitimität der Regierung. Die Vertreterin des baskischen Linksbündnisses EH Bildu, Mertxe Aizpurua, unterstützte die Wiederwahl von Sánchez und forderte dabei auch soziale Verbesserungen sowie ein Referendum zur Plurinationalität (mehrere nationale Gruppen innerhalb eines Staats).

»Wir wollen mehr Lebenszeit, mehr Genusszeit, mehr Pflegezeit, mehr Zeit, um glücklich zu sein«, erklärte Yolanda Díaz, die Chefin des Linksbündnisses Sumar. »Dort, wo diese Rezepte angewandt werden, hat sich die Produktivität erhöht.« Doch bei Sánchez’ Regierungspartner Sumar kracht es seit Monaten gewaltig. Am Donnerstag kündigte Podemos-Chefin Ione Belarra an, wenn es keinen Minister von Podemos in der nächsten Regierung gebe, werde sich die Partei praktisch auf die Oppositionsarbeit konzentrieren. Die Partei wirft Díaz vor, sie von wichtigen Entscheidungen fernzuhalten und eine weniger kämpferische Linie zu verfolgen. Podemos war bereits damit unzufrieden, auf der Wahlliste schlechtere Positionen und nun lediglich fünf Abgeordnete zu haben, keiner davon ist Sprecher des Bündnisses. Belarra erklärte am Donnerstag, dass sie seit Juli nicht mehr mit Díaz gesprochen habe. Nach der Wahl wird nun Kongresspräsidentin Francina Armengol den König über das Ergebnis informieren, damit dieser den Premier bestätigt. Sánchez’ Vereidigung wird voraussichtlich am Freitag stattfinden.