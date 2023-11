Christian Charisius/dpa Streikkundgebung von GDL sowie »DBB Beamtenbund und Tarifunion« (dbb) mit Claus Weselsky (M.) am Donnerstag in Schwerin. Die GDL ist Mitglied des dbb

Das tat nicht richtig weh: Von Mittwoch 22 Uhr bis Donnerstag 18 Uhr fielen wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zwar Tausende Züge der Deutschen Bahn AG (DB) aus, die »privaten« Bahnen, die etwa ein Drittel des Regionalverkehrs betreiben, ließen ihre Züge aber zum größten Teil rollen. Betroffen waren vor allem Berufspendler. Hinzu kamen Behinderungen auf der Strecke Hamburg–Bremen, wo am Mittwoch ein ICE eine Werkstattbahn gestreift hatte. Keiner der etwa 550 ICE-Passagiere wurde verletzt. Die DB kündigte für diesen Freitag unverdrossen einen guten Start im Schienenverkehr an. Bahn-Sprecher Achim Stauß formulierte am Donnerstag in Berlin, darauf liege die »ganze Priorität« des Konzerns.

Für Donnerstag hatte auch die Gewerkschaft Verdi im Tarifkonflikt der Bundesländer außer Hessen, das nicht Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ist, zu Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen. Auswirkungen gab es vor allem in Berlin für die Eltern kleinerer Kinder. Dort wurden unter anderem die großen landeseigenen Kitabetriebe und die der Arbeiterwohlfahrt, mit der ein Haustarifvertrag verhandelt wird, bestreikt. Laut Verdi beteiligten sich dort zugleich etwa 3.000 Beschäftigte an einer Demonstration vor dem Abgeordnetenhaus. Warnstreiks gab es darüber hinaus in Hamburg und mehreren weiteren Bundesländern. Derzeit laufen Tarifgespräche für rund 1,1 Millionen Beschäftigte der TdL-Mitglieder. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr Geld und einen Inflationsausgleich. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde Anfang Dezember sollen weitere Warnstreiks folgen.

Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky schloss am Donnerstag Warnstreiks bei der DB auch rund um Weihnachten nicht aus. Er lehnte einen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorgeschlagenen »Weihnachtsfrieden« ab. Bislang habe die GDL nie an den Feiertagen gestreikt, »aber ich lasse mich da nicht auf einen Tag festlegen«. Mit der Beteiligung an dem 20stündigen Warnstreik sei er sehr zufrieden: »Wir haben auch Fahrdienstleiter, die im Streik sind, wir haben das Zugpersonal komplett im Streik, wir sind absolut zufrieden, was die Beteiligung angeht.« Wann die Verhandlungen mit der DB weitergehen, scheint unklar. Vorgesehen sind bisher der 23. und der 24. November. Der Vorstandsetage der DB warf Weselsky am Donnerstag bei WDR 5 erneut Versagen vor: »Was bietet denn die Eisenbahn seit den letzten zwei Jahren? Ein Chaos. Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit.«

Die GDL, die nach eigenen Angaben etwa 40.000 Mitglieder hat, verhandelt die Tarife laut Konzern für knapp 10.000 Bahnmitarbeiter in 18 von 300 DB-Betrieben. Sie fordert unter anderem 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Eine Kernforderung lautet: Für Schichtarbeiter eine 35-Stunden-Woche statt bisher 38 Stunden bei vollem Lohn. Über dieses Thema will die DB nicht verhandeln, was für die GDL Anlass zum Warnstreik war. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte im Frühjahr und Sommer neue Tarifverträge für gut 180.000 Beschäftigte verhandelt. Dabei hatten EVG und Verdi mit einem gemeinsamen Warnstreik am 27. März fast generalstreikmäßig begonnen. Bei einer Urabstimmung Ende August sprachen sich aber nur 52,3 Prozent der abstimmenden EVG-Mitglieder für den mäßigen Tarifabschluss aus.