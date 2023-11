Aigle. Der Radsport-Weltverband UCI hat die Profis Madis Mihkels und Gerben Thijssen nach einem rassistischen Video bestraft. Der Este und der Belgier wurden zu einer Geldstrafe verurteilt und müssen an einem Kurs zum Kampf gegen Diskriminierung teilnehmen. Das teilte die UCI am Mittwoch mit. Vor dem Start der Tour of Guangxi in China hatte Mihkels während einer Pause auf einer Trainingsfahrt seine Augen lachend nach hinten gezogen, Thijssen veröffentlichte davon ein Video als Instagram-Story. (dpa/jW)