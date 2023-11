Berlin. Urs Fischer ist nicht mehr Trainer des 1. FC Union Berlin. Nach 14 Spielen ohne Sieg und dem Abrutschen auf den letzten Platz der Bundesliga trennten sich Verein und Coach am Mittwoch. Mehr als fünf Jahre hatte Fischer zumeist sehr erfolgreiche Arbeit bei den Berlinern geleistet. Drei Tage nach dem 0:4 in der Bundesliga gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen am Sonntag zog der Club die Konsequenzen aus der sportlichen Krise. Als Interimstrainer wird Unions U19-Trainer Marco Grote die Mannschaft betreuen. (dpa/jW)