Nachschlag: Doppelgänger

imago images/Cinema Publishers Collection Er fühle sich wie ein Gespenst, sagt Will Smith zu sich selbt

Der Doppelgänger des Scharfschützen ist kein Schatten aus Drogen und Suff und romantischen Spukgeschichten, sondern ein genetisch identischer Klon, plastische technische Realität. Der 51jährige Will Smith kämpft mithin gegen sein 19jähriges Selbst. Als Teenager in Philadelphia war Will Smith ein ehrgeiziger Rapper an der Seite des genialen DJ Jazzy Jeff. Anfang der 90er ging er als Prinz nach Bel Air. Einen Scharfschützen spielte er bereits 2016 in »Sui­cide Squad«. In »Gemini Man« leiht er dem nie endenden Krieg der technischen Medien sein geisterhaftes Gesicht. Und aus so einem Geistergesicht können diese Medien mittlerweile potentiell alle Gesichter aller Zeitalter zaubern. Vor diesem Hintergrund ergibt es endgültig keinen Sinn mehr, von Unteilbarkeit und Unmittelbarkeit zu sprechen: »Es gibt keine Individuen« (Friedrich Kittler zitiert Friedrich Wilhelm Riemer, der Konversationen mit dem Geheimrat von Goethe zitiert). Weder Individuen noch Doppelgänger kann es mehr geben, sondern lediglich Serien, die von gestörten Prototypen ausgehen. (aha)