Will Burrard Lucas/Nature Picture Library/imago Sind durch das Megaprojekt der Regierung bedroht: Komodowarane auf der Insel Rinca

Vor einigen Tagen machten Grenz- und Zollbeamte im indonesischen Hafen Labuan Bajo eine besondere Entdeckung. An Bord einer Fähre hatte ein Mann versucht, in seinem Gepäck einen Komodowaran zu schmuggeln. Das auf vier Jahre geschätzte Jungtier überlebte nicht, es starb an Sauerstoffmangel. Budi Guni Putra, stellvertretender Leiter der örtlichen Polizei, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass es sich keineswegs um einen Einzelfall handele, wie die Zeitung New Zealand Herald vergangene Woche berichtete. Aus Angst vor Warandieben wurde beispielsweise der Komodo-Nationalpark, eine der wichtigsten Touristenattraktionen des Landes, 2019 vorübergehend geschlossen.

Doch der Schmuggel einzelner Tiere ist nicht die größte Bedrohung für die urzeitlichen Riesenechsen. Seit Jahren plant die indonesische Regierung ein Großprojekt namens »Jurassic Park«, das nach Ansicht von Umweltschützern das Ökosystem und damit auch die Komodowarane selbst extrem gefährdet. Das Projekt, das Jakarta nun im Eiltempo umsetzen will, wird auch von der überwiegenden Mehrheit der lokalen Bevölkerung, die vor allem vom Ökotourismus und ihren tierischen Nachbarn lebt, strikt abgelehnt.

Komodowarane leben seit rund vier Millionen Jahren auf der Erde. Ausgewachsen werden sie bis zu drei Meter lang und 100 Kilogramm schwer. Ihr Lebensraum ist sehr sensibel, größere Eingriffe dort, so die Befürchtung, könnten den überschaubaren Bestand von derzeit noch etwa 3.000 Exemplaren gefährden.

Bereits 1980 hatte Indonesien ein 1.700 Quadratkilometer großes Gebiet im Bereich der Kleinen Sundainseln zum Schutz der Warane zum Nationalpark erklärt. Auf dem Wasser- und Landflächen umfassenden Areal leben die imposanten »Drachen« mit Walen, Mantarochen, Meeresschildkröten, Dugongs und geschätzt 1.000 Fischarten. 1991 schafften es die Riesenechsen mit ihrem Lebensraum als einzigartiges Naturgebiet sogar zur Aufnahme in die Liste der Welterbestätten der UNESCO. Mittlerweile sollen es – abseits temporärer Einbrüche in der Coronazeit – jährlich rund 200.000 Besucher sein, die sich vor allem wegen der Warane in dem Gebiet einfinden. An der entsprechenden touristischen Infrastruktur hängen Tausende Jobs, sie sichert vielen Inselbewohnern den Lebensunterhalt.

2018 wurde erstmals bekannt, dass die Regierung mitten im Nationalpark auf der Insel Rinca die Touristenattraktion »Jurassic Park« errichten möchte. Das Projekt umfasst Investitionen in Höhe von umgerechnet 5,7 Millionen Euro. »Die Pläne sind ein Gegensatz zu dem Image eines natürlichen Tourismus, auf den wir so stolz sind«, kommentierte Akbar Alayubi, Vorsitzender der lokalen Organisation »Komodo Young Guards«.

Diese und andere Umweltgruppen machen heute mehr denn je mobil gegen das Projekt. »Die Menschen hier leben mit den Komododrachen. Aber jetzt sind der Komodo-Nationalpark und seine Bewohner in großer Gefahr«, erklärte Umbu Wulang, Vorsitzender der Umweltschutzorganisation Walhi-NTT, Anfang November. Es gehe aber nicht nur um den Nationalpark, so Wulang weiter. Die Entwicklung des Komodo-Nationalparks zu einem Tourismusmagneten höre nicht bei neuen Hotels auf. »Auch andere Nationale Strategische Projekte wie das Geothermiewerk in Poco Leok oder der Staudamm in Kupang zerstören die Umwelt. Die indigene Bevölkerung verarmt, und wenn sie ihre Stimme erhebt, wird sie bedroht und kriminalisiert.«

Tatsächlich reagiert die Regierung auf den wachsenden Widerstand gegen Umweltzerstörung und Umsiedlung mit harter Repression und dem Einsatz von Polizisten, die die Interessen der Geldgeber um jeden Preis verteidigen sollen. Schließlich wurden bereits Millionen in das Projekt gesteckt, erste Bäume gefällt und Fundamente errichtet. Die Investoren wollen mit dem »Jurassic Park« jährlich 500.000 Besucher anlocken. Der geplante Eintrittspreis von 100 US-Dollar macht deutlich: Nicht die lokale Bevölkerung soll von dem Projekt profitieren, sondern Touristen aus dem reichen globalen Norden.