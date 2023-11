Sebastian Gollnow/dpa Räumung der Besetzer im Fechenheimer Wald. Vorwurf: Hausfriedensbruch (Frankfurt am Main, 18.1.2023)

Der Fechenheimer Wald in Frankfurt am Main wurde im Januar geräumt, um die Autobahn A66 auszubauen. Am Montag war der Prozess gegen Sie als Waldbesetzer dort vor dem Frankfurter Amtsgericht angesetzt. Weil Andrang herrschte und der Saal zu klein war, wurde er auf den 22. Januar verlegt. Nur die Anklageschrift wurde verlesen. Wie werten Sie, was die Staatsanwaltschaft verlauten ließ und das Vorgehen des Richters?

Ich finde es absurd, dass ich wegen Hausfriedensbruchs angezeigt werde. Das Betreten eines Waldes ist frei. Es ist so: Ein Zaun wurde um unsere Waldbesetzung herum gebaut, danach wurde uns Hausfriedensbruch vorgeworfen. Ziel ist, den Protest gegen den Autobahnausbau zu kriminalisieren, um ihn kleinzuhalten. Der Strafbefehl gegen mich umfasst das Strafmaß von 70 Tagessätzen à 30 Euro, insgesamt 2.100 Euro. Zusätzlich soll ich für den Polizeieinsatz und die Räumung mit einem Betrag von 1.500 Euro aufkommen. Dagegen habe ich Widerspruch eingelegt. Der Richter äußerte verärgert, dass ihm keiner Bescheid gesagt habe, dass dieser Prozess von großem öffentlichem Interesse sein würde. Dann vertagte er ihn pragmatisch, damit ein größerer Saal zur Verfügung steht. Von etwa 50 Leuten der Mahnwache vorm Gerichtsgebäude wollten die meisten rein, um zu hören, was das Gericht dazu sagt. Wir hatten den Wald im September 2021 besetzt, dort zusammen gelebt; ständig kamen Leute vorbei, um ihre Solidarität zu bekunden. Es hatte sich eine Gemeinschaft gebildet. Beim Amtsgericht Frankfurt hätte man wissen können, welch wichtiges Thema es ist, wenn ein stadtnaher Wald abgeholzt wird.

Sie wollen sich selber verteidigen und keinen Anwalt nehmen?

In dem Fall hatte ich es so beschlossen. Vielleicht nehme ich demnächst einen Anwalt oder Laienvertreter. Ich nutze die Bühne, die der Prozess bietet, für Öffentlichkeits- und Pressearbeit. Politisieren heißt für mich, dass das Gericht sich damit auseinandersetzen muss, was legitimer Protest ist, und welches Handeln angesichts der Klimakatastrophe gerechtfertigt sein kann. Wir wollen nicht nur darüber reden, wie es sich mit dem Zaun und der Aufforderung zu räumen, verhält. Der Versuch, uns einzuschüchtern, wird nicht klappen. Wir machen weiter.

Sie sind der Ansicht, dass »Beweisanträge« zeigen werden, dass der Ausbau der A66 ein großer Fehler ist und daraus ein Freispruch folgen muss?

Mein Handeln ist nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich legitimiert. In Paragraph 34 Strafgesetzbuch, Abwehrhandlung als rechtfertigender Notstand, heißt es: Eine strafbare Handlung ist zu vernachlässigen, wenn es Wichtigeres zu verteidigen gilt. Ein Wald und unser Klima zu schützen ist wichtiger als der mir vorgeworfene Hausfriedensbruch.

Der Ausbau der A66 wird eine Milliarde Euro teurer als geplant. Zugleich betont die Bundesregierung, kein Geld zu haben, um das 49-Euro-Ticket beizubehalten.

Das zeigt, wie falsch die politischen Prioritäten gesetzt sind. Man will Geld herauszuschmeißen für Autobahnen, die keiner braucht. Dass solche Projekte teurer werden, ist erwartbar.

In Hessen erhielten die Autolobby-Parteien CDU und AfD zusammen 53 Prozent der Stimmen. Die Linke als einzig kritische Partei flog aus dem Landtag. Der Ökozid, den Sie befürchten, interessiert kaum jemanden – weshalb?

Die Fakten sind bekannt. Menschen verdrängen aber, welch negative Konsequenzen ihre Alltagsroutinen für die Welt haben. Die profitorientierte Autoindustrie beeinflusst mit Werbung. Umso wichtiger, dass unsere Bewegung die Stimme dagegen erhebt! Der Wald ist ein symbolischer Ort, um unser Anliegen notwendiger Klimapolitik voranzubringen: ob Fecher, Lützerath, Danni oder Hambi. Von Rodung bedroht sind aktuell die Leinemasch bei Hannover und der Dietenbachwald bei Freiburg. Unser Protest zeigt auf, was falsch läuft. Die darauf folgenden Prozesse sind eine Bühne, wo wir erklären können, dass wir gegen die falsche Politik von Staat und Wirtschaftslobby zusammenstehen. Wir schaffen es, das Thema in den öffentlichen Diskurs zu bringen.