Antonio Perez/Chicago Tribune/AP/dpa »Nicht in unserem Namen«: Protest gegen den jüngsten Nahostkrieg in Chicago (13.11.2023)

Im heutigen Deutschland ist es völlig unvorstellbar, und die USA müssen sich auch erst daran gewöhnen: Die Mit- und Zuarbeiter der großen Politik, die gefälligst im dunkeln zu bleiben haben, melden sich öffentlich zu Wort und kritisieren das Verhalten ihrer Chefs. Sie tun das nicht etwa vereinzelt und isoliert, sondern kollektiv und zu Hunderten.

Die New York Times berichtete am Dienstag ganz aktuell über einen offenen Brief von mehr als 400 Personen aus rund 40 Regierungsbehörden an Präsident Joseph Biden, mit dem sie gegen seine Unterstützung für Israels Krieg gegen die Bevölkerung Gazas protestieren. Die Unterzeichnenden, die zu ihrem Schutz vor Jobverlust oder anderen Repressalien anonym bleiben, sind entweder offiziell ernannt (»­Appointees«) oder gehören zum individuell ausgewählten Mitarbeiterstab von Regierungsbeamten (»Staff members«). Vertreten sind unter anderem Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats, der Bundespolizei FBI und des Justizministeriums.

Nach einer Verurteilung der von der Hamas am 7. Oktober verübten Gewalttaten heißt es in dem Brief laut New York Times: »Wir appellieren an Präsident Biden, dringend einen Waffenstillstand zu verlangen und zur Deeskalation des gegenwärtigen Konflikts aufzurufen, indem sichergestellt wird: eine sofortige Freilassung der israelischen Geiseln und der willkürlich gefangengehaltenen Palästinenser; die Wiederherstellung der Zuleitung von Wasser, Treibstoff, Strom und anderer Grundversorgung; das Durchlassen ausreichender humanitärer Hilfe in den Gazastreifen.«

Die Unterzeichnenden verweisen auf eine im Oktober durchgeführte Umfrage, nach der 66 Prozent der US-Amerikaner und sogar 80 Prozent der Anhänger der Demokraten der Meinung sind, die USA sollten Israel zu einer Feuereinstellung drängen. Außerdem, so heißt es in dem Brief weiter, wollten die US-Amerikaner nicht, »dass ihr Militär in einen weiteren teuren und sinnlosen Krieg im Nahen Osten hineingezogen wird«.

Der am Dienstag bekanntgewordene Appell ist nur das jüngste Beispiel einer Reihe ähnlicher Initiativen. Zu diesen gehört ein offener Brief von mehr als 1.000 Angestellten der Agency for International Development (USAID) an Außenminister Antony Blinken, der am 2. November veröffentlicht wurde. »Wir sind alarmiert über die zahlreichen Verletzungen des internationalen Rechts«, stand in diesem Brief. »Wir glauben, dass weitere katastrophale Verluste von Menschenleben nur abgewendet werden können, wenn die US-Regierung zu einem sofortigen Waffenstillstand in Gaza aufruft.«

Schon am Montag hatte die New York Post ausführlich über eine Aktion von 400 maskierten Mitarbeitern von Kongressmitgliedern aus den Reihen der Demokraten berichtet. In Schubkarren hatten sie mehr als 10.000 vielfarbige Nelken zum Kapitol gebracht, die sie auf der Treppe niederlegten: für jeden im Gazastreifen getöteten Menschen eine Blume. »Wir sind nicht mehr damit zufrieden, still zu bleiben«, erklärten drei Vertreter der Protestierenden. »Unsere Wähler befürworten einen Waffenstillstand, und wir sind die, die ihre Anrufe beantworten müssen. Die meisten unserer Chefs im Kapitol hören nicht auf die, die sie repräsentieren.«

Auf einer formal ganz anderen Ebene kursieren im State Department mehrere Memoranden, die sich kritisch mit der Haltung der Regierung zum Gazakrieg auseinandersetzen: Sie sind namentlich unterschrieben, dürfen aber nicht veröffentlicht werden. Den institutionalisierten Rahmen dieser Papiere bietet der »Dissent channel«, der während des Vietnamkriegs eingerichtet wurde, um eine halbwegs repressionsfreie, wenn auch überwiegend folgenlose Debatte zu ermöglichen. Manches sickert durch: »Mitglieder des Weißen Hauses zeigen eine deutliche Missachtung des Lebens von Palästinensern, einen dokumentierten Unwillen zur Deeskalation und (…) einen unbekümmerten Mangel an Voraussicht«, zitierte die Nachrichtenwebsite Axios am Montag aus einem der Memoranden.