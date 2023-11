IMAGO/Noah Wedel Die CDU hatte versucht, sie zu verbieten: Demonstration gegen Polizeigewalt am 7. Oktober in Herford

Auf den 19jährigen Herforder Bilel G. wurde in Bad Salzuflen im Juni mehr als 30mal von Polizisten geschossen. Ihm wird vorgeworfen, er habe sich einer Kontrolle entziehen wollen. Warum ist das für Sie ein Politikum?

Es gibt viele Gründe dafür, dass der Fall von Bilel G. und die Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren ist, für uns von Bedeutung ist. Bilel stellte laut Augenzeugen zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Polizisten dar. Dennoch hielten sechs Beamte es für angemessen, 34 Schüsse auf ihn abzugeben. Gegen diese Polizisten wird routinemäßig wegen versuchter Körperverletzung ermittelt, gegen Bilel wird allerdings wegen versuchten Mordes ermittelt. Auch gegen seine Mutter läuft ein Verfahren wegen »Duldung des Fahrens ohne Fahrerlaubnis«. In einer Sitzung im NRW-Landtag wurde die Unschuldsvermutung für die Beamten betont. Wenn wir uns in einem Rechtsstaat befinden, sollte dieser auch für Bilel gelten. Dem ist aber nicht so. Zudem gibt es widersprüchliche Aussagen der Polizei, die die Verantwortung weiter auf Bilel schieben möchte. Selbst die Staatsanwaltschaft zweifelt inzwischen an der anfänglichen Behauptung, Bilel sei in der Sackgasse, in der die Verfolgungsjagd endete, umgedreht und habe beschleunigt, um die Beamten zu überfahren. Auch Bodycams verschwinden und tauchen nach Belieben wieder auf, allerdings fehlen die Aufnahmen. Es ist offensichtlich, dass die Polizei ihre Lügen zu vertuschen versucht. So etwas lässt sich in unzähligen weiteren Fällen von Polizeigewalt beobachten, die zu oft tödlich enden. Migrantische Personen, Menschen ohne Obdach und Menschen in psychischen Ausnahmesituationen werden überproportional häufig Opfer dieser Gewalt. Es ist beunruhigend zu beobachten, wie wenig Aufmerksamkeit die regelmäßigen rassistischen Polizeikontrollen bekommen, die allzuoft zu Gewalt gegen migrantische Menschen führen. Um so wertvoller sind dabei Initiativen wie der Solidaritätskreis Bilel, der in NRW wichtige Bildungsarbeit leistet.

Wie geht es Bilel G. aktuell?

Es ist ein großes Glück, dass Bilel diese Schüsse überleben konnte. Wie es ihm aktuell genau geht, wissen wir leider nicht. Jedoch wissen wir, dass er mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sein Leben mit einer Querschnittslähmung bewältigen muss. Statt sich auf seine Therapie und Genesung konzentrieren zu können, muss Bilel G. zusätzlich zu seinen Verletzungen gegen die Anklage wegen versuchten Mordes kämpfen. Bilel ist das Opfer dieser Situation, und trotzdem wird weder ihm noch seiner Familie Raum und Ruhe gegeben, um zu heilen. Das ist beschämend.

Es gab nach den Schüssen mehrere Demos gegen Polizeigewalt. Konnten Sie Ihr Demonstrationsrecht uneingeschränkt wahrnehmen?

Der Versuch der lokalen CDU, die Demonstration am 7. Oktober 2023 zu verbieten, ist gescheitert. In dem Aufruf zur Demo wurden der »Schutz der Rechtsstaatlichkeit und eine starke und transparente Polizei« gefordert. Das massive Polizeiaufgebot bei den Demos im Juli und im Oktober war vollkommen unverhältnismäßig. Es stellt sich die Frage, ob man damit die Menschen, die Teil dieser Demonstrationen sind, einschüchtern möchte. Im Juli wurden Jugendliche – viele von ihnen minderjährig – in Herford nach der Demo gezielt von Polizisten verfolgt, verprügelt und in Gewahrsam genommen.

Was sind Ihre konkreten Forderungen? Welche Schlüsse müssen aus dem ganzen Vorgang gezogen werden?

In Deutschland kommt die Polizei in der Regel mit ihrer Gewalt durch. Deswegen braucht es konkrete Forderungen, die diese Verhältnisse zu verändern versuchen. Wir fordern die sofortige Suspendierung aller Polizisten, die auf Bilel geschossen haben. Dazu braucht es eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls, ohne Beteiligung der Polizei. Und wir fordern sofortige Entwaffnung der Polizei, dazu gehören auch Taser. Mit Blick auf Familie G. muss es eine sich nach ihren Forderungen richtende Entschädigung geben. Und selbstverständlich müssen die Verfahren gegen Bilel und seine Mutter sofort eingestellt werden. Wir bekommen nur Gerechtigkeit für Bilel, wenn wir die Grundlagen, die die Schüsse überhaupt erst ermöglicht haben, verändern. Dafür braucht es Aufklärung und Konsequenzen.