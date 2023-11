IMAGO/Future Image Dumm gelaufen: Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck müssen einen neuen Wirtschaftsplan aushandeln

Die Ampelkoalition schlittert in die nächste Krise. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am Mittwoch den sogenannten Nachtragshaushalt von Ende 2021 gekippt. Das Vorgehen der Regierung sei insbesondere wegen eines Verstoßes gegen die Schuldenbremse verfassungswidrig, sagte die Vizepräsidentin des Gerichts, Doris König.

Die Entscheidung hat zur Folge, dass 60 Milliarden Euro an nicht benötigten Krediten zur Bewältigung der Coronakrise nicht umgewidmet und in den Klimafonds überführt werden dürfen. Damit sind die wichtigsten Finanzabsprachen aus den Ampelkoalitionsverhandlungen nichtig. Das Geld für Klimainvestitionen muss nun anderweitig bereitgestellt werden. Neuer Streit zwischen den Koalitionspartnern SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP ist programmiert.

Der CDU-Politiker Mathias Middelberg, einer der Kläger, sprach von einer »Katastrophe« für die Ampel. Ihre gesamte Haushaltspolitik basiere auf »Verfassungsverstößen«.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte vor dem Urteil erklärt, er habe einen Plan B. Details nannte er nicht. Nach dem Urteil verhängte Lindner zunächst eine Ausgabensperre für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) und kündigte einen neuen Wirtschaftsplan für die Jahre ab 2024 an. Die Verhandlungen darüber dürften kompliziert werden. Während Lindner die Regeln der Schuldenbremse unbedingt einhalten will, stellen Teile der SPD und der Grünen das in Frage. Auch der DGB forderte am Mittwoch eine Aussetzung. Die Ampel müsse dafür sorgen, dass die notwendigen Investitionen in Klimaschutz und Energiewende kommen. Auch die dringend notwendige Unterstützung der energieintensiven Industrie und ein soziales Klimageld dürften nicht in Frage gestellt werden, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell.

Mit dem Urteil wird sich der Kürzungskurs der Regierung vermutlich weiter verschärfen, vor allem im Bereich der Sozialausgaben. Der 100 Milliarden Euro schwere Sonderfonds für die Bundeswehr steht jedenfalls nicht zur Disposition, wie Regierungspolitiker am Mittwoch gegenüber Reuters versicherten.