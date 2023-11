Hamburg. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021/22 steigerte die HSV Fußball AG ihren Gewinn von 1,05 Millionen auf 7,8 Millionen Euro, wie der Zweitligist am Dienstag bekannt gab. Das ist das mit Abstand beste Ergebnis der AG seit der Ausgliederung 2014. Im vergangenen Jahr hatte die AG erstmals überhaupt einen Gewinn ausweisen können. Der Gesamtumsatz kletterte in dem am 30. Juni beendeten Geschäftsjahr von 89 Millionen auf 113,8 Millionen Euro. Das Eigenkapital erhöhte sich von 35 Millionen auf 42,8 Millionen Euro. (dpa/jW)