Nikolaus Stein Ich kann beim besten Willen keinen Tintenfisch erkennen

Es gibt ja die Stelle in Ronald M. Schernikaus »die tage in l.«, in der er sich in einer Buchhandlung nach einem Kinderbuch von ­André Müller sen. recht erfolglos erkundigt, dann aber abgelenkt ist: »bei dieser gelegenheit entdecke ich ein buch, bei dem ich mich stark bezwingen muß, es nicht einzig & allein wegen seines unüberbietbaren titels zu kaufen: franz kafka, die verwandlung und andere tiergeschichten.« 1984 im Buchverlag Der Morgen in der Hauptstadt der DDR tatsächlich erschienen, verweist der Sammelband auf eine Problemgeschichte der Vermittlung: Tiere in der Literatur.

Nun macht es uns Kafka dahingehend ja eigentlich recht einfach mit seinem Gregor Samsa, der sich eines Morgens »zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt« im Bett liegend vorfindet. Auch Kafkas mit menschlichen Attributen versehene Mäusesängerin Josefine ist im Vergleich etwa zu Jack Londons Roman »White Fang« (in deutscher Übersetzung einhellig mit »Wolfsblut« betitelt) direkt als humanoid kenntlich gemacht. Dass hier in allen Fällen aber eben keine Tierobservation betrieben wird, sondern mal mehr (Josefine), mal weniger (Wolfsblut) deutlich anthropomorphisierte Protagonistinnen und Protagonisten der Fauna entnommen sind, um menschliche Leiden und Geschäfte zu verhandeln, scheint jedoch ein Wissen, das gerade in heutiger Zeit, in der die Klimathriller als Flut auf uns stürzen, nicht mehr unbedingt vorauszusetzen ist. Wer Umweltdystopien nur noch als Abbildung des Klimawandels liest oder herstellt, also unnötige Beweisfotos der misslichen Lage möchte, mag in der Konsequenz auch zu der Ansicht herabsteigen, Gottsched, Goethe und Co. hätten mit ihren Adaptionen vom Reineke Fuchs Tiere dokumentieren wollen.

Luca Kieser wiederum gibt der Riesenkalmarin in seinem Debütroman »Weil da war etwas im Wasser« direkt als Erzählinstanz das Heft in die, na ja, Hand eben nicht. Der Perspektiven gibt es viele, so viele, wie der Kopffüßer Arme hat. Die sind allesamt benannt nach je einer Eigenschaft, die sie von den neun anderen Extremitäten explizit unzureichend unterscheidet; und so erzählen eben der »Süße Arm«, der »Müde Arm« oder der »Arme Arm« allerlei mal mehr, mal weniger Zusammenhängendes, stets voneinander durch Fußnoten gestört, in denen darum gebeten wird, zu einer anderen Geschichte vorzublättern oder wenigstens bloß nicht diesen oder jenen Aspekt auszusparen. Das Hirn des Tintenfischs, zeigt das, funktioniert anders als das menschliche und ganz ohne Störung, sondern in herkömmlicher Einrichtung schizoid. Den allzu menschlichen, systembedingt hoch im Kurs stehenden Wettbewerbseifer hat es dennoch internalisiert.

Von der Welt erfährt die Kalmarin, indem sie sie berührt, etwa die Zahnbürste, die Sanja aus Trotz über Bord des Trawlers wirft, auf dem sie sich als Praktikantin hat anstellen lassen und während der Weihnachtszeit gen Antarktis schippert, um beim Krillfang behilflich zu sein. Sanjas Begehr ist dabei weniger das Sammeln von Berufserfahrung als unbezahltes Crewmitglied und auch nicht das Erlangen einer tieferen Erkenntnis darüber, ob das Fischen und Verarbeiten der Leuchtgarnelen zu sackteurem, homöopathischem Öl wirklich Natur und Mensch zuträglich oder einfach nur profitabel ist. Statt dessen flieht sie vor Feiertagen mit ihrer Mutter und nimmt dabei auch in Kauf, die Tage ohne Internet und damit der gewohnten Dosis Trash-TV zu verbringen. Ihrer Koumpounophobie wegen, also der Angst vor Knöpfen, bereitet ihr der Törn zumindest dahingehend Wohlergehen, dass das Inventar des Schiffs des Wellengangs wegen weitgehend mit Klettverschlüssen fixiert ist und sie Overall tragen muss.

Exaltierte Langeweile in lebloser Umgebung, die sie mit ihrem Tagebuch – natürlich erzählt vom »Müden Arm« – zum Ausdruck bringt: »Ich habe zum Beispiel auch voll lange für jeden Satz mit den Eisbergen gebraucht, weil ich jedes Mal lange überlegen musste, wie ich etwas sage. Vielleicht ist auch deshalb viel Literatur so langweilig, weil es so spannend ist zu schreiben und denjenigen, die schreiben, gar nicht auffällt, dass es nicht unbedingt spannend ist, das dann zu lesen.« Als vorläufiges Ende eines verzweigten Stammbaums bereitet Sanjas Lethargie und Überdruss die größte Pein beim Lesen des ambitioniert-postmodernen Romans, in dem mehr masturbiert wird als in einem Schullandheim.

Größere Leidenschaft für Narrationen als Sanja haben hingegen jene Arme, die von der Genese der spannungsgeladenen Bestienschau berichten, angefangen mit dem Angriff eines Tintenfischs auf ein französisches Kriegsschiff im 19. Jahrhundert als Urmythos über den dadurch für seinen Roman »Vingt mille lieues sous les mers« (»20.000 Meilen unter dem Meer«) inspirierten Jules Verne bis hin zur von Walt Disney produzierten spektakulären Verfilmung des Buchs. Auch für die Leinwandadaption von Peter Benchleys Roman »Jaws« (»Der weiße Hai«) durch Steven Spielberg wird ein Seeungeheuer aus den Werkstätten der Menschen auf die Menschen losgelassen, auf dass es niemals langweilig wird an Land und zur See.

In Luca Kiesers »Weil da war etwas im Wasser« zwickt es aber nicht, weil ein Kalmarschnabel oder ein Hai mit seinen Kiefern nach dem Menschen schnappt, sondern weil der »junge Autor« im vom »Bisschen Schüchternen Arm« erzählten Part an einer Vorhautverengung leidet. Noch ein Schlauchding mit einer Geschichte.