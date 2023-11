Linda McCartney/Disney+/2020 Apple Corps Ltd. Bald werden sie es sein lassen: The Beatles (1969)

Am Tag vor der Veröffentlichung von »Now and Then«, des »letzten Beatles-Songs«, wurde ein kurzer Dokumentarfilm von Oliver Murray über dessen Entstehung ins Netz gestellt. Paul McCartney leitet ihn mit der Bemerkung ein, gute Musik in einer Band zu machen, sei eine Frage der Chemie, und die habe die Beatles in der Kombination ihrer vier sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten zu etwas ganz Besonderem gemacht. Und: »Als wir John verloren hatten, wussten wir, dass es wirklich vorbei war.«

Oder dann eben doch noch nicht ganz: Ein paar Minuten später in demselben Film sieht man, die drei Beatles im Februar 1995 in Pauls Studio in East Sussex und hört Ringo sagen: »Put the kettle on, John« (»Setz Wasser auf, John«). Die Aufforderung gilt nicht Lennon, sondern McCartneys Assistent John Hammel, der aber nicht im Bild zu sehen ist. Danach folgt ein schneller Schnitt zurück zu den »Get Back«-Aufnahmen 1969, und man sieht John Lennon mit einer Tasse durch das Studio im Keller des Apple-Gebäudes in der Savile Row tanzen, als wäre er gerade eben kurz auf einen Tee in East Sussex vorbeigekommen.

1994 hatten die drei verbliebenen Beatles mit der Arbeit an der »Beatles Anthology« begonnen, der Veröffentlichung alternativer Studio- und Demoversionen in mehreren Boxsets und einer begleitenden Dokumentarserie. Yoko Ono hatte ihnen außerdem unveröffentlichte Demotapes zur Verfügung gestellt, die John Lennon Ende der siebziger Jahre, kurz vor seiner Ermordung im Dezember 1980 aufgenommen hatte. Sie boten die Chance, irgendwie doch noch einmal alle vier zusammen in einem Song zu vereinen. Mit zusätzlich eingespielten Tonspuren angereichert, entstanden »Free as a Bird« und »Real Love«, die aber eher allgemeines Gähnen denn Begeisterung hervorriefen, was daran gelegen haben mag, dass Johns Stimme ziemlich verrauscht und gespenstisch klang. Die Arbeit an einem dritten Stück mit dem Titel »Now and Then« wurde damals frustriert abgebrochen, weil die technischen Probleme nicht lösbar schienen.

Siebenundzwanzig Jahre später sah das anders aus: Der Regisseur Peter Jackson hatte sich bei der Arbeit an seiner Dokumentarserie »Get Back« (2021) neuester Computertechniken bedient und dadurch eine Methode gefunden, Johns Stimme auf dem Demoband von 1979 von Klavier und Störgeräuschen zu trennen und mit Tonspuren aus drei verschiedenen Jahrzehnten zusammenzuführen. Der 2001 verstorbene George Harrison hatte bereits 1995 eine Rhythmusgitarre eingespielt, ­McCartney nahm jetzt eine frische ­Slide-Gitarre im Stil von Harrison und einen Basslauf auf, ergänzte Johns Text, dort wo dieser Platzhalter verwendet hatte und sang im Refrain gemeinsam mit Ringo, der außerdem natürlich Schlagzeug spielte. Giles Martin, Sohn des 2016 verstorbenen Beatles-Produzenten George Martin, produzierte das Stück gemeinsam mit McCartney und Jeff Lynne und schrieb ein Streicherarrangement, wie sein Vater es so oft für die Beatles getan hatte. Nun liegt, 53 Jahre nach der Auflösung der Band, ein neuer/alter Beatles-Song vor, zu dem alle vier entscheidend beigetragen haben – das lässt sich nicht mal von allen in den sechziger Jahren veröffentlichten Beatles-Songs behaupten und ist ein echter Hammer.

Wie Sean Lennon in Oliver Murrays Film ausführt, waren die Beatles immer sehr an technischen Innovationen interessiert und haben diese ständig in ihre Arbeit eingebaut. Sich künstlicher Intelligenz zu bedienen, ist bei den Beatles eher Traum und Tradition, auf keinen Fall unzulässige Fremdeinwirkung. In gewisser Weise ist mit »Now and Then« jetzt etwas gelungen, womit Magic Alex, Leiter von Apple Electronics, der Abteilung für technische Innovationen ihres Multimedia-Unternehmens Apple Corps, Ende der sechziger Jahre nur geprahlt hatte. Und damit schließt sich ein Kreis.

Was auch die Art der Veröffentlichung selbst belegt: Das Stück ist als Doppel-A-Seite zusammen mit einem Stereomix der ersten Beatles-Single »Love Me Do« (1962) erschienen, markiert so Anfang und Ende des unglaublichen Werks der Band über einen Zeitraum von schlappen 61 Jahren. Aber auch das erklärt noch nicht den Riesenerfolg der Single.

Der lässt sich neben der wunderschön melancholischen Melodie von Lennon vor allem auf seinen Text zurückführen. Das eigentlich recht schlichte Liebeslied, das wie die besten Popsongs irgendwie vage bleibt, verwandelt sich im Kontext unter anderem auch mit dem Video von Peter Jackson, in dem altes und neues Bildmaterial sechs Jahrzehnten verwendet wurde, zu einer Hommage an die Beatles und die Freundschaft an sich. Und so entsteht das, was Paul McCartney immer wieder gerne als »Beatles-Magie« bezeichnet.