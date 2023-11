mhphoto/imago Viele Landwirte hierzulande sind witterungsbedingt spät dran mit ihrem Winterweizen

Das ist typisch, Reformen bringen oftmals nur eins mit sich: Scherereien. Bei neuen Rechtsregeln der EU zur Landwirtschaft eh. Die sind in der sogenannten Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) fixiert. Ferner gibt es erstmals einen »Strategieplan« für die GAP-Periode 2023 bis 2027. Der fordert Landwirte stark heraus, sie müssen unter anderem neun Standards für einen »Guten landwirtschaftlichen ökologischen Zustand« (GLÖZ) erfüllen. Sofern sie denn Direktzahlungen oder sonstige Agrarsubventionen beantragt haben – und diese ausgezahlt bekommen wollen. Einfach ist das nicht.

Beispiel: »GLÖZ 6«. Der Standard besagt, dass in den »sensibelsten Zeiten« für die Landwirtschaft, etwa im Winter, eine Mindestbedeckung der Ackerflächen von mindestens 80 Prozent erfolgen muss. Und zwar grundsätzlich in der Phase vom 15. November bis zum 15. Januar. Damit sollen vegetationslose Böden vermieden werden, also Brachen nach der Herbsternte. »An sich eine sinnvolle Vorgabe«, sagte OttmarIlchmann von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) am Dienstag im jW-Gespräch. Denn damit würde in der »Sickerwasserperiode« verhindert, dass Nährstoffe unbedeckter Felder ins Grundwasser gelangten, so der Milchviehhalter aus Ostfriesland, der zugleich Ackerland bewirtschaftet für den Futteranbau. Das sieht Agrarblogger Bernhard Barkmann auf Nachfrage dieser Zeitung ähnlich. Es sei richtig, »möglichst immer eine wachsende Kultur auf dem Feld stehen zu haben«. Zum Schutz vor Erosion und zur Beruhigung der Bodenflora, gewissermaßen als Beitrag zu ökologischer Nachhaltigkeit, ergänzte die agrarpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, Ina Latendorf, am Dienstag gegenüber jW.

Probleme bekämen indes Landwirte, »die wegen des andauernden Regens die Ernte noch nicht beendet haben und noch ein Wintergetreide oder eine Zwischenfrucht in diesem Jahr säen wollen«, weiß Barkmann. In Verzug ist auch Ilchmann geraten, gleichfalls witterungsbedingt. Seit September habe es im westlichen Niedersachsen fast ununterbrochen Schauer gegeben. »Die Flächen sind mit unserem schweren Gerät nicht befahrbar.« Deshalb sei es ackerbaulich unmöglich, mit der Ansaat zu beginnen. Kurzum, starre Daten einzuhalten, das sei bisweilen unpraktikabel, kollidiere mit der Realität, sprich mit dem Wetter. Barkmann süffisant: »Die GÖLZ-Vorgabe stammt wahrscheinlich aus einer ministeriellen Blackbox.« Kritik daran hat auch Latendorf. Sie sei regulatorisch großteils widersinnig, führe zu überbordender Bürokratie und zu enormem Kontrollaufwand. Wenigstens.

Und es scheint noch komplizierter. Weil: Mit dem Säen am Stichtag15. November zu beginnen, reiche nicht, sagte David Kehrberg, Pressereferent im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, am Dienstag auf jW-Nachfrage. »Vielmehr sollte sichtbar sein, dass die Kulturen zu diesem Zeitpunkt bereits flächig aufgegangen sind.« Etwas kulanter zeigt sich das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz in NRW. Aufgrund von Feuchte und widriger Aussatbedingungen dürften in dem Bundesland Winterkulturen bis zur besagten Frist ausgesät werden, »um die Voraussetzung einer durchgehenden Bodenbedeckung sicherzustellen«, erklärte dessen Pressereferent Sebastian Klement-Aschendorff gegenüber jW.

Heike Müller hofft in der ersten Saison der GLÖZ-Regularien auf Augenmaß der Kontrolleure aus den Landwirtschaftskammern der Länder. »In der jetzigen Situation auf Bodenbearbeitung und Aussaat zu verzichten, entspricht der guten fachlichen Praxis«, so die Vizepräsidentin des Bauernverbands Mecklenburg-Vorpommern (MV) im jW-Gespräch. Dies dürfe nicht bestraft werden.

Behördliches Augenmaß? Vielleicht. Verursacht örtliche Witterung trotz fachmännischer Feldarbeit, dass nicht den Regeln entsprechend rechtzeitig gesät wurde, könne nach Einzelfallprüfung gegebenenfalls auf eine Sanktionierung verzichtet werden, beruhigte Kehrberg. »Dessen ungeachtet wird nach dem ersten Anwendungsjahr eine Überprüfung der Umsetzung von GLÖZ 6 erfolgen«, betonte eine Sprecherin von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) am Dienstag auf jW-Anfrage.

Das erwartet auch Ilchmann von der AbL. Zumal eine Regel mit fixen Fristen absurd sei, »die nicht eingehalten werden kann.« Deshalb müsse sie flexibler gestaltet werden. Oder wie Verbandsfunktionärin Müller aus MV sagt: »Im Ackerbau diktiert das Wetter die Arbeit.«