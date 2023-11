Jorge Contreras Soto/IMAGO/SOPA Images Für die Selbstbestimmung des sahrauischen Volkes: Demonstration in Madrid am 11. November 2023

Am Wochenende fand in Madrid eine Demonstration für ein Referendum zur Selbstbestimmung der Westsahara statt. Wie bewerten Sie die?

Es war eine bedeutende Geste zur Unterstützung des Volkes der Westsahara, der Marsch wurde von der Solidaritätsbewegung und der sahrauischen Community in Spanien getragen. Das Datum fällt mit dem beschämenden und völkerrechtlich illegalen Vertrag von Madrid aus dem Jahr 1975 zusammen. An der Demonstration nahmen mehrere Politiker teil, darunter die derzeitige Zweite Vizepräsidentin Spaniens und Leiterin des Linksbündnisses »Sumar«, Yolanda Díaz, sowie weitere Abgeordnete und Vertreter der Zivilgesellschaft. Die Teilnahme von Frau Díaz spiegelt ihre Haltung wider, einen umfassenden Plan für die Rechte der Menschen in der Westsahara auszuarbeiten, wie sie es unserer Delegation vor einigen Tagen bei einem Treffen versprochen hat.

Mit welchem Blick schaut die Frente Polisario auf die Einigung bei den Koalitionsgesprächen zwischen Sumar und der Spanischen Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) in Bezug auf die Frage der Westsahara?

Zunächst hatte die Partei Podemos, die mit Sumar ein Bündnis eingegangen war, in ihrem Arbeitsplan vor den Wahlen eine prosahrauische Position eingenommen. Aber nach den Wahlen hat sie eine andere Richtung eingeschlagen, indem sie mit der PSOE-Regierung zusammengearbeitet hat. Für uns ist das eine Enttäuschung. Spanien hat eine rechtliche, politische und moralische Verantwortung für das sahrauische Volk, da es gemäß der UNO die Verwaltungsmacht über die Sahara hat.

Bewegt sich etwas auf europäischer Ebene?

Am 24. und 25. Oktober fand eine Verhandlung unseres Falles vor dem Europäischen Gerichtshof statt – mit der Frente Polisario auf der einen und der Europäische Kommission auf der anderen Seite. Es wurde erneut klar, wer im Recht ist. Die Generalanwältin des Gerichtshofs fragte die Kommission mehrmals nach den vorherigen Urteilen des Gerichtshofs. In diesen wird offensichtlich, dass für jegliche Vereinbarungen mit Marokko über die Westsahara die Zustimmung des sahrauischen Volkes erforderlich ist.

Seit über 12 Jahren kämpfen wir auf juristischer Ebene in Luxemburg, indem wir die Legalität der Fischerei- und Luftfahrtvereinbarungen zwischen der EU und Marokko angefochten haben, und haben bereits mehrmals Recht bekommen. Im März wird ein Urteil auf EU-Ebene erwartet.

Warum fehlt in der EU der politische Wille, Ihr Anliegen zu unterstützen?

Weil Marokko dreierlei hat, mit denen es die EU erpressen kann: Migration, Terrorismus und Drogen. Frankreich, ein Mitglied des UN-Sicherheitsrates, blockiert kategorisch Entscheidungen, die sich gegen Marokko richten. 1991 hatten wir einen Waffenstillstand mit Marokko unterzeichnet, mit der Bedingung, dass es schnell ein Referendum über die Unabhängigkeit geben wird. Das haben die Marokkaner – mit Hilfe Frankreichs – in der UNO blockiert.

Welche Rolle könnte Algerien auf UN-Ebene spielen?

Algerien wird ab Januar 2024 für zwei Jahre ein Mitglied des Sicherheitsrates. Algerische Politiker haben mehrfach betont, dass sie Reformen anstoßen wollen, damit Afrika, wie andere Regionen des globalen Südens, in der UNO eine Stimme haben kann. Sie haben zudem erklärt, dass es zwei Anliegen gibt, die sie unterstützen werden: den Kampf um die Selbstbestimmung von Palästina und der Westsahara.

In Ihrem Land tobt erneut Krieg, warum sehen wir das hier nicht in den Medien?

In Spanien kommt das öfter in alternativen Medien vor. Das ist logisch, weil man dort als ehemalige Kolonialmacht näher an dem Thema ist. Viele von uns leben dort. Bereits seit drei Jahren herrscht wieder Krieg. Die UNO-Mission »MINURSO« in der Westsahara hat seit 33 Jahren das Mandat, ein Referendum über die Unabhängigkeit zu organisieren. Marokko kann dank seiner neuen diplomatischen Beziehungen mit Israel nun neue Waffen kaufen, auch Drohnen. Seit 2020 nutzen sie diese und attackieren damit unsere Truppen und auch Zivilisten. Das sind Kriegsverbrechen, die wir vor Gericht bringen werden.