Winfried Rothermel/IMAGO Das Klima für Geflüchtete in der BRD wird rauher

Die frischgebackene Koalition aus CSU und Freien Wählern im Freistaat setzte gleich mit ihrer ersten Kabinettssitzung am Dienstag in München ein Zeichen: Das Thema war, wie nicht anders zu erwarten, Migration. Die Staatsregierung lieferte zudem ein handfestes Ergebnis: Bereits im Frühjahr 2024 soll eine sogenannte Bezahlkarte für Asylsuchende »in der Praxis zur Anwendung« kommen, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach einem entsprechenden Kabinettsbeschluss in München erklärte.

Laut dpa sollen Asylsuchende mit der Karte, ähnlich wie mit einer EC-Karte, in Geschäften bezahlen können. Überweisungen sollen hingegen nicht möglich sein, genauso wenig Onlinezahlungen. Darüber hinaus will man sich vorbehalten, den Einsatzbereich geographisch zu beschränken. Barabhebungen sollen »auf das rechtlich gebotene Minimum« beschränkt werden, so Herrmann.

Den bereits zuvor angekündigten Schritt der Einführung einer Bezahlkarte begründete die Landesregierung im Kabinettsbeschluss damit, dass auf diese Weise Anreize für den »Zuzug verringert und die Finanzierung von Schlepperkriminalität« bekämpft werden könnten.

Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatten sich eigentlich vergangene Woche darauf geeinigt, dass eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe bis zum 31. Januar Vorschläge für bundesweit einheitliche Mindeststandards einer solchen Karte erarbeiten solle. Die Nutzung soll demnach Schutzsuchenden die Möglichkeit nehmen, Geld aus staatlicher Unterstützung an Angehörige und Freunde im Herkunftsland zu überweisen.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband in Bayern kritisierte die geplante Maßnahme. Diese sei »reine Symbolpolitik« und mit einem »enormen Bürokratieaufwand verbunden«, sagte Vorständin Margit Berndl nach Angaben des epd. Auch Erfahrungen aus Pilotprojekten hätten gezeigt, dass die Bezahlkarte im Alltag nicht praktikabel sei. Der bargeldlose Zahlungsverkehr schlösse Geflüchtete vollends »vom gesellschaftlichen Leben« aus. Bezahlkarten verhinderten Integration und schränkten ihr Recht auf Selbstbestimmung ein, hieß es.

Auch Vertreter des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung hatten die Bezahlkarten gegenüber dpa zuletzt kritisiert. Diese wirkten stigmatisierend und verhinderten letztendlich nicht, gekaufte Güter in Bargeld zu tauschen.

Bayern kann sich dank des Kabinettsbeschlusses auf Bundesebene als besonders tüchtiges Bundesland in den Vordergrund drängen und sich zum Leuchtturm im Kampf gegen die »irreguläre Migration« stilisieren. Dass Menschen, die unter Einsatz ihres Lebens das Mittelmeer überquert oder die Balkanroute gemeistert haben, wegen einer Bezahlkarte nicht mehr in die BRD wollen, scheint eher unwahrscheinlich.

Die Freiheiten von Asylsuchenden, die im Allgemeinen sowieso nicht sonderlich umfangreich sind, weiter zu beschneiden und Schutzsuchende zu brandmarken – in der Hoffnung, sich so die Unliebsamen vom Leibe zu halten und von der aktuell von rechts geprägten Debatte über die Einwanderung zu profitierten – ist niederträchtig.