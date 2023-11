Frankfurt am Main. Die New England Patriots haben ihre sportliche Krise auch in Deutschland nicht beenden können und taumeln einer aussichtslosen Restsaison in der National Football League entgegen. Vor 50.000 Fans verloren die Patriots am Sonntag in Frankfurt am Main mit 6:10 (3:7) gegen die Indianapolis Colts. Mit acht Niederlagen aus zehn Spielen ist der Topklub aus Foxborough weit hinter frühere Erfolge zurückgefallen. Eine Playoff-Teilnahme scheint außer Reichweite. (dpa/jW)