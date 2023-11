IMAGO/CTK Photo Gabriela Dabrowski (l.) und Leylah Fernandez feiern ihren Sieg gegen Tschechien im Halbfinale des Billie Jean King Cup

Kanadas Tennisdamen haben zum ersten Mal in der Geschichte des Verbandes den Billie Jean King Cup (bis 2020 Fed Cup) gewonnen. Die Kanadierinnen setzten sich am Sonntag in Sevilla im Endspiel gegen Italien durch. Die Begegnung war bereits nach den beiden Einzeln beim Stand von 2:0 für Kanada entschieden. Zunächst hatte Marina Stakusic gegen Martina Trevisan das erste Spiel überraschend mit 7:5, 6:3 gewonnen. Dann setzte sich Leylah Fernandez gegen Jasmine Paolini klar mit 6:2, 6:3 durch. Das neue Format des Wettbewerbs kam den Kanadierinnen entgegen. Vom 7. bis 12. November traten zwölf Teams zunächst auf vier Dreiergruppen verteilt an. Die Gruppensieger qualifizierten sich für das Halbfinale. Gespielt wurde nach dem Best-of-Three-Modus. Zwei Einzel, falls notwendig, ein entscheidendes Doppel.

Das Turnier litt unter seinem ungünstigen Termin direkt nach den desaströsen WTA-Finals in Cancún. Nur drei Top-20-Spielerinnen nahmen an dem Turnier. Gleich zwei davon – Markéta Vondroušová und Barbora Krejčíková – standen im Team von Tschechien. Der alte Fed Cup wurde in den 2010ern von Tschechien dominiert (sechs von zehn Titeln). Das Halbfinale von Kanada gegen Tschechien am Sonnabend war denkbar knapp und gehörte zu den Höhepunkten der Turnierwoche. Krejčíková, die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin im Doppel, brachte Tschechien durch ein 6:2, 6:1 gegen Marina Stakusic zunächst in Führung. Doch Wimbledonsiegerin Vondroušová verlor 2:6, 6:2, 3:6 gegen Fernandez, im entscheidenden Duell siegten Gabriela Dabrowski und Fernandez gegen Kateřina Siniaková und Krejčíková mit 7:5, 7:6 (7:3). Kanada stand im Finale gegen Italien, das sich gegen Slowenien durchsetzte. Martina Trevisan hatte ihre Mannschaft durch ein 7:6 (8:6), 6:3 gegen Kaja Juvan in Führung gebracht. Im zweiten Einzel sicherte die italienische Nummer eins Jasmine Paolini mit einem 6:2, 4:6, 6:3 gegen Tamara Zidanšek den Finaleinzug. Zuletzt hatte Italien beim Titelgewinn 2013 das Endspiel erreicht. Überragende Spielerin des kanadischen Teams war Fernandez. Die 21jährige ist derzeit wieder 36. der Weltrangliste, Mitte Oktober hatte sie das WTA 250 gewonnen. 2021 stand sie ungesetzt sensationell im US-Open-Finale. Der Gewinn des Billie Jean King Cup mit dem kanadischen Team ist der vorläufige Höhepunkt ihrer jungen Karriere.

Ebenfalls am Sonntag begannen die diesjährigen ATP-Finals der besten acht der Weltrangliste in Turin. Zum Auftakt schlug der Italiener Jannik Sinner den Griechen Stefanos Tsitsipas glatt mit 6:4, 6:4. Danach spielte Novak Djokovic und stellte mit seinem Auftaktsieg gegen den von Boris Becker trainierten Holger Rune um kurz nach Mitternacht sicher, dass ihn in diesem Jahr keiner mehr von der Position der Weltranglistenersten verdrängen kann. Gleichgültig, wie das Jahresendturnier der acht besten Profis des Jahres ausgehen mag. Djokovic ist insgesamt bereits zum achten Mal Weltranglistenerster bei Saisonabschluss. Djokovic baute seinen Rekord aus. Der US-Amerikaner Pete Sampras stand insgesamt sechsmal zum Jahresende an der Spitze der Weltrangliste, es folgen sein Landsmann Jimmy Connors, der Schweizer Roger Federer und der Spanier Rafael Nadal (jeweils fünf).

»Das bedeutet mir sehr viel. Es war mein erstes Ziel für die Zeit hier in Turin«, sagte Djokovic in der Nacht zu Montag. »Ich wollte diesen Sieg heute unbedingt, um sozusagen den Affen von meinem Rücken zu haben«, sagte der Serbe. »Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus.«

Um den einen noch fehlenden Sieg einzufahren, musste Djokovic aber hart arbeiten. Erst nach drei Stunden und vier Minuten stand sein 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3 gegen Rune fest. Auf dem Weg dorthin gingen auch zwei Schläger kaputt. Als Djokovic zu Beginn des dritten Satzes seinen Aufschlag verlor, nachdem ihm kurz zuvor erst ein Break gelungen war, trat er so heftig auf zwei seiner Schläger, dass diese zu Bruch gingen. Am Ende reicht es aber doch für den Erfolg, weil dem 20 Jahre alten Rune im dritten Satz gegen den 36jährigen Serben die Kräfte schwanden.