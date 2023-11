Die griechische Regisseurin Sofia Exarchou hat mit »Animal« den Goldenen Alexander des 64. Internationalen Filmfestivals der griechischen Hafenstadt Thessaloniki gewonnen. Dies teilte die Festivalleitung am Sonntag mit. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Film zeigt das Leben der Animateure auf einer Urlaubsinsel, wo Horden von Touristen hinströmen. »Animal« folgt seinen Helden vor und hinter den Kulissen der Bühne. Er beschäftige sich mit der Frage, wie es sei, »das gleiche Kostüm zu tragen, die gleichen Rollen zu spielen und jeden Tag mit Energie und einem Lächeln die gleiche Routine zu zeigen«, sagte die Regisseurin während des Festivals. Das Filmfestival in Thessaloniki gilt als eines der wichtigsten Ereignisse für Nachwuchskünstler in Europa. (dpa/jW)