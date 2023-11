Julian Stratenschulte/dpa »Der Dachstuhl steht in Flammen«: VW-Werk in Wolfsburg

Es ist nicht lang eher, da soll VW-Pkw-Chef Thomas Schäfer über die Lage bei Volkswagen und speziell die bei der Kernmarke gesagt haben: »Der Dachstuhl steht in Flammen.« Vielleicht hatte das in seiner Entourage keiner geschnallt, jedenfalls lieferte er vor einer Woche bei einem Führungskräftemeeting die englische Übersetzung nach: »The roof is on fire.« Wenige Tage davor hatte der VW-Konzern seine Quartalszahlen präsentiert und ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen von 4,9Milliarden Euro rapportiert, das sind 300 Millionen Euro mehr als im Vorjahresvergleich. Für die ersten neun Monaten 2023 steht eine operative Umsatzrendite von 3,4 Prozent. Das allerdings reicht den Bossen nicht, sie wollen die Gewinnspanne auf 6,5 Prozent hieven. Höchste Eisenbahn also für die Feuerwehr.

Seit Anfang Oktober verhandelt das VW-Management mit dem Betriebsrat hinter verschlossenen Türen über ein »Effizienzprogramm«, das die Kosten in den kommenden drei Jahren um zehn Milliarden Euro senken soll. Nun zeichnet sich ab, welche Formen der Kahlschlag namens »Accelerate forward« (Forwärtsbeschleunigung) annehmen könnte. Wie am Montag das Handelsblatt berichtete, plant Schäfer, allein in der Verwaltung der VW AG zwischen 4.000 und 6.000 Stellen zu streichen. Die betroffenen Angestellten sollen bevorzugt über Alterszeitregelungen entsorgt werden, den Rest könnten Abfindungsprogramme erledigen. Ziel sei es, die Zahl der Beschäftigten dauerhaft zu reduzieren, Neueinstellungen sollen auf ein Minimum reduziert werden. Passend dazu wurde schon Anfang November ein Einstellungsstopp für die wichtigsten deutschen Standorte Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Emden und Kassel verhängt.

Selbst bei den höchstbezahlten Tarifbeschäftigten der Gruppe »Tarif-Plus«, die aktuell rund 9.000 Mitarbeiter umfasst, will der Autobauer den Rotstift ansetzen. Nachbesetzungen von Spezialisten sowie Unterabteilungsleitern soll es nur noch geben, sofern davor welche ausgeschieden sind. Wie man Qualität und Erträge bei schwindender Expertise erhöht, behält Schäfer für sich. Derweil hat die Beschäftigtenvertretung Verständnis für den Kurs bekundet. »Angesichts der jüngsten Effizienzbemühungen ist es nachvollziehbar, dass das Unternehmen nunmehr den weiteren Stellenaufbau durch Neueinstellungen noch stärker auf das Nötigste zurückfährt«, ließ sich unlängst ein Sprecher zitieren. Was weitergehende Personalabbauvorhaben angeht, hat die Betriebsratsvorsitzende, Daniela Cavallo, laut zwei rote Linien definiert. Demnach dürfe es weder bei der bis 2029 vereinbarten Beschäftigungssicherung noch beim Haustarif Abstriche geben.

Den Löwenanteil des Kürzungspakets soll mit vier Milliarden Euro Kostensenkungen der Vertrieb beisteuern. Wie schon seine E-Autos will VW perspektivisch auch die Verbrenner-Pkw in die Direktvermarktung überführen. Beim sogenannten Agenturmodell bleiben die Fahrzeuge bis zum Verkauf an den Endkunden im Besitz des Herstellers. Die Autohändler treten lediglich als Berater und Vermittler ohne Befugnisse auf den Plan und kassieren dafür eine niedrige Provision. Wird das zum Regelfall, könnte das viele Autohäuser die Existenz kosten. Ungemach droht auch den Zulieferern. Obwohl die selbst unter erhöhten Rohstoffpreisen und Zinsen ächzen, will Schäfer die Ausgaben beim Einkauf um 600 Millionen Euro kappen. Intern stößt das offenbar auf Widerspruch. »Wir können die nicht drücken, bis ihnen das Blut aus den Ohren spritzt«, zitierte das Handelsblatt einen hochrangigen Manager.

Finanzielle Spielräume will man ferner durch Produktionsverlagerungen erschließen. Einem jüngeren Bericht der Automobilwoche zufolge werde das Werk in Osnabrück konzernintern komplett an Porsche übergeben. Zudem werde erwogen, die Fertigung des VW ID.3 in der »Gläsernen Manufaktur« in Dresden einzustellen. Fabriken sollten außerdem besser ausgelastet und Fahrzeuge, die auf der gleichen Architektur basieren, in den gleichen Werken gebaut werden. Werksschließungen sollen dagegen kein Thema sein – vorerst nicht. Zunächst will Schäfer die Auslastungen der Standorte VW, Skoda und Seat auf 80 Prozent drosseln. Für den Fall, dass künftig noch weniger Arbeit anfällt, wären auch Betriebsstellegungen eine Option.