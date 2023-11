Giannis Papanikos/ZUMA Wire/imago Millionär an der Spitze von Syriza: Parteichef Kasselakis beim Besuch einer Militärparade (Thessaloniki, 28.10.2023)

Die griechische »Koalition der radikalen Linken« (Syriza) hat am vergangenen Wochenende vollends ihren Wandel zu einer wirtschaftsliberalen Bürgerpartei eingeleitet. Dagegen regte sich auf der Tagung des 350 Köpfe starken Zentralkomitees am Sonnabend und Sonntag Widerstand. Er ging von der sich »Ombrela« (Schirm) nennenden linken Minderheit in der Partei aus: Sie rechnete hart mit der neuen Parteiführung ab. Denn verantwortlich für den programmatisch wie auch personell vollzogenen Bruch dürfte vor allem der im September in einer Urabstimmung der Mitglieder zum neuen Parteivorsitzenden gewählte Banker und Schiffsreeder Stefanos Kasselakis sein. Sein Vorgänger Alexis Tsipras hatte die Partei mehr als ein Jahrzehnt lang beherrscht, den Vorsitz jedoch im Juni nach einer verheerenden Wahlniederlage seiner Partei gegen die rechtsnationale Nea Dimokratia (ND) des amtierenden Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis niedergelegt.

Kasselakis hatte im Vorfeld der Konferenz den Ausschluss von vier ehemals bedeutenden Mitgliedern der Parteiführung gefordert und sie als Tsipras’ »fünfte Kolonne« bezeichnet. Die ehemaligen Minister kamen einem möglichen Ausschluss zuvor und verließen am Wochenende die Partei. Nikos Filis, ehemals Kultur- und Schulminister, Efklidis Tsakalotos, früherer Chef des Finanzressorts, Dimitris Vitsas, früher Immigrationsminister, und Panagiotis Skourletis, unter Tsipras Arbeits-, Umwelt- und Energieminister, hatten Ende Oktober ein gegen die neue Parteispitze gerichtetes Positionspapier lanciert und den Mitgliedern des Zentralkomitees zur Unterschrift weitergereicht. Ein Affront gegen Kasselakis. Man werde »nicht in der Lage sein«, notierten Taskalotos und seine Mitstreiter, »mit einer Führung zusammenzuarbeiten, die sich von linken Ideen und Werten verabschieden will«. Sie warfen dem in jungen Jahren in die USA übergesiedelten und dort zum Dollar-Millionär avancierten Kasselakis »Trumpismus« vor. Auch werde er Syriza in »ein Instrument für Kapital und Unternehmer« umwandeln. Der 35jährige war im vergangenen September quasi aus dem Nichts wieder in Griechenland aufgetaucht und bis dahin völlig unbekannt.

In der Tat hatte der junge Kasselakis, der sich offen zu seiner Homosexualität bekennt und regelmäßig mit seinem US-amerikanischen Lebenspartner vor die TV-Kameras tritt, in der Vergangenheit in den USA als eine Art wirtschaftsliberaler Sozialdemokrat auf sich aufmerksam gemacht. In der sich anbahnenden Kapitalkrise hatte er, wie die Athener Tageszeitung Efimerida ton Syntakton (­Efsyn) ermittelte, für Griechenland eine Wirtschaftspolitik »nach dem Vorbild Ronald Reagans« gefordert. Die von der Brüsseler Troika gegen die griechischen Krisenregierungen in den Jahren 2010 bis 2018 durchgesetzte Herabsetzung des Mindestlohns auf weniger als 600 Euro erschien dem späteren Aktivisten im Team des US-Vizepräsidenten Joseph Biden als »positive Sache«, die letztlich »die Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Wirtschaft verbessern« könne.

Politische Beobachter in Athen rechnen nach dem für die griechische Linke stürmischen und traurigen Wochenende mit der Gründung einer neuen Partei. Als Befürworter des Plans wurde am Montag Tsakalotos genannt. Dieser hatte 2015 im zweiten Kabinett von Tsipras den gegenüber Brüssel besonders widerspenstigen Gianis Varoufakis im Athener Finanzministerium abgelöst. Auch Nikos Filis, ehemaliger Leiter des Politikressorts der linken, ursprünglich Syriza nahestehenden Zeitung Avgi sowie Minister des Bildungswesens, wird als möglicher Mitbegründer einer künftig strikt linksorientierten Bewegung gehandelt.

Die Zersplitterung der ehemaligen Regierungspartei ist keine neue Erscheinung. Bereits während der Regierungszeit von Tsipras hatten sich das sozialistische und das sozialdemokratische Lager zerstritten. Angeführt vom damaligen Energieminister Panagiotis Lafazanis, hatten 25 Abgeordnete die Parlamentsfraktion verlassen und unter dem Namen Laïki Enotita (Volkseinheit) eine neue Partei gegründet.