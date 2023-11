Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa Ein Zweck der Übung: Die »Führungsfähigkeit des Logistikregiments« soll »getestet und geschärft« werden

Die Bundeswehr führt seit Montag laut eigener Darstellung die größte Verlegeübung der deutschen Kräfte in der NATO Response Force mit dem Titel »Blue Lightning« durch.

Als zentraler Sammelplatz dient ein stillgelegter ehemaliger sowjetischer Militärflugplatz im sachsen-anhaltinischen Mahlwinkel, der laut Bundeswehr zwar wenig Infrastruktur biete, aber »viel eher mit den Gegebenheiten eines möglichen Einsatzortes an der NATO-Ostflanke vergleichbar« sei. Im Vordergrund des Manövers liegen die zurückzulegenden Wegstrecken sowie die Kombination von Transporten auf der Straße und der Schiene.

Nach Angaben der Bundeswehr sind insgesamt rund 2.800 Soldaten mit etwa 1.200 Fahrzeugen aus 17 Verbänden der Streitkräftebasis, des Heeres, des Sanitätsdienstes und des sogenannten Cyber- und Informationsraumes an »Blue Lightning« beteiligt. Der Übungsraum erstrecke sich über die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die dafür vorgesehenen Truppenteile werden dazu faktisch aus dem ganzen Bundesgebiet herangeführt. Das Manöver setze »ein starkes Zeichen der Bündnistreue Deutschlands und der Abschreckung.«

Mit »Blue Lightning« probt die Bundeswehr das Entsenden von Einheiten zu östlichen NATO-Bündnispartnern, um sie im Falle einer konkreten militärischen Bedrohung unterstützen zu können. Es werden vor allem Transport und Organisation von Verbänden und Ausrüstung in einem fiktiven Einsatzland geübt und Versorgungsbasen für Material, Kraftstoff und Munition errichtet. Besonders sei dabei »die realistische Umsetzung des Übungsszenarios«, heißt es von seiten der Bundeswehr. »Ein wesentlicher Teil der Übung« finde deshalb »mit Absicht nicht auf einem Truppenübungsplatz statt«. Auch soll trainiert werden, wie die Kampfverbände von Unterstützungseinheiten »im Kampf gegen atomare, biologische oder chemische Bedrohungen und militärpolizeilich unterstützt werden« können.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte vergangene Woche die neuen »Verteidigungspolitischen Richtlinien für die Zeitenwende« vorgestellt und mit Blick auf eine mögliche direkte militärische Konfrontation mit Russland eine »kriegstüchtige Bundeswehr« als Ziel vorgegeben.

Stefan Wollenberg, Linke-Landesgeschäftsführer in Brandenburg, kritisiert im Gespräch mit jW das Militärmanöver. »Wir haben kein Verständnis dafür, dass die Bundeswehr in unsicheren Zeiten wie diesen mit großangelegten Manövern Kriegsfähigkeit zu demonstrieren versucht. Dass wieder einmal die sogenannten neuen Bundesländer als Übungszone genutzt werden, spricht dabei für sich. Es wäre sehr viel zielführender, würde sich die Bundesregierung ernsthaft für zivile Konfliktlösungen engagieren, statt untaugliche Drohkulissen Richtung Osten aufzubauen«, so der Linke-Politiker.

Neben »Blue Lightning« haben seit September noch weitere Bundeswehr-Manöver stattgefunden. Das Manöver »Eichenlaub« in Gotha fand bis zum 8. November statt. Die zehntägige Verlegeübung »Gelber Löwe II« in Erfurt wurde am 26. Oktober beendet. Die kleinste Kriegsübung war die dreitägige »OP Geratal«, an der in Gotha 40 Soldaten und vier Fahrzeuge beteiligt waren.