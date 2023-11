Erwin Scheriau/APA/dpa Nach bewegendem Auftritt: Andreas Babler, Chef der SPÖ, lässt sich feiern (Graz, 11.11.2023)

In den Umfragen liegt die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) ein Jahr vor den Nationalratswahlen fast zehn Prozent hinter der rechten Freiheitlichen Partei (FPÖ) auf Platz zwei. Davon war auf dem 46. Ordentlichen Parteitag in Graz am Wochenende nichts zu bemerken. Zu emotionsschwangeren Videosequenzen und dem Song »Can’t Stop« der Red Hot Chili Peppers betrat Parteichef Andreas Babler am frühen Samstag vormittag den Saal der Grazer Messehalle. Der Beifall dauerte minutenlang. Es sollte nicht der einzige tosende Applaus für Babler an diesem Wochenende bleiben.

Nach jahrelangen Streitigkeiten, dem Fall auf ein historisches Umfragetief und einem wochenlangen zermürbenden Duell um die Parteispitze hatte sich Babler im Juni auf einem Sonderparteitag gegen die damalige Vorsitzende und Kandidatin des Wiener Parteiestablishments Pamela Rendi-Wagner und den mächtigen burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil durchgesetzt. Der Weg dahin war von peinlichen Pannen gezeichnet. Bablers Sieg ist eine der größten politischen Überraschungen der österreichischen Innenpolitik der letzten Jahre.

Nach außen hin wollten in Graz alle Einigkeit zeigen – zumindest jene, die gekommen waren. Und Babler wusste die anwesenden Delegierten und Gäste zu begeistern. Das ist für die Partei auch notwendig, denn nächstes Jahr stehen wichtige Wahlen an: Salzburg, Innsbruck, Arbeiterkammer, EU, Vorarlberg, Steiermark und im Herbst die Nationalratswahlen.

16.000 Mitglieder seien in die Partei neu eingetreten, frohlockte die Bundesgeschäftsführerin Sandra Breiteneder: »Gemessen an den Mitgliederzahlen sind wir die größte sozialdemokratische Partei Europas.« Bis zu den Massenaustritten nach dem Ende der Corbyn-Ära und den »Säuberungen« von Parteilinken unter Keir Starmer war das die britische Labour Party – nicht die einzige Parallele zwischen Jeremy Corbyn und Babler. Beide waren jahrzehntelang Parteimitglieder und bekannte Vertreter des linken Parteiflügels, als sie überraschend durch eine Basisbewegung an die Spitze kamen. Vom jeweiligen Parteiestablishment werden sie gleichfalls angefeindet.

Der Parteitag war daher ein Kampf um die inhaltliche Zukunft der SPÖ: Kann Babler die Partei auf einen linkssozialdemokratischen Kurs bringen, oder muss er sich dem SPÖ-Establishment in Wien unterordnen? Um die Mittagszeit betrat er die Bühne. Erneut wurden Videos eingespielt, abermals hochemotional: Seine Frau erzählt, wie wichtig Babler die Zukunft der Kinder sei. Ein jugoslawischer Freund aus Jugendtagen erinnert sich, wie er Babler während des Kriegs in Bosnien erzählte, dass es in Bihać keinen Rettungswagen gebe: »Andi hat sofort das Geld aufgebracht und den Krankenwagen dann selbst hingefahren.« Sein Vater, ein ehemaliges KPÖ-Mitglied, erzählt vom Arbeitskampf im Semperit-Reifenwerk in Traiskirchen, den er angeführt hatte.

Außer im hinteren Journalisteneck, vor den Ständen der Sozialistischen Jugend und der Jungen Generation, erhob sich der gesamte Saal: »Wir sind wieder da«, rief Babler den Anwesenden zu. 600 Delegierte waren gekommen, dazu noch fast genauso viele Besucher ohne Funktion: »In zwei Tagen waren alle Gästekarten vergriffen«, berichtete er. Es brauche eine »Sozialdemokratie mit klarer Kante«. Wiederholt stellte er sich in die Tradition des Roten Wiens der Zwischenkriegszeit und der SPÖ-Alleinregierung der 1970er unter Kanzler Bruno Kreisky: »Das Rote Wien war der Grundstein, und 50 Jahre später wurde darauf Österreich zu einem modernen Sozialstaat umgebaut.« Viel Pathos schwang mit: »Aus Träumen wurde vor 50 Jahren Hoffnung, und daraus entstand die Ära Kreisky.« Er sprach wie immer viel zu schnell, die repetitive Aufzählung von Missständen unter der Regierung und den historischen Errungenschaften der Sozialdemokratie sind sein Stilmittel.

Politisch skizzierte er ein für Österreich überraschend klares linkssozialdemokratisches Programm: Bildungsgerechtigkeit und kostenloses, warmes Mittagessen für alle Kinder; keine Erhöhung des Pensionsalters; Marktregulierungen im Wohnbereich und bei Lebensmittelpreisen; Viertagewoche, 32-Stunden-Woche; Millionärssteuer und aktive Neutralitätspolitik. Konzerne wie Starbucks und die Signa-Holding von René Benko griff er offen an: Sie würden weniger Steuern zahlen als ein Arbeiter, hätten aber während der Pandemie Millionen an Förderungen erhalten: »Das muss sich ändern.« Babler ist ein begnadeter Redner. Am Nachmittag gaben 587 der 591 Delegierten ihre Stimme ab: 88,76 Prozent davon bestätigten Babler an der Parteispitze. Ihm war die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Mit Tränen in den Augen und diesmal zittriger Stimme sagte er: »Ein Arbeiterkind aus einer roten Stadt steht heute an der Spitze der traditionellen Arbeiterbewegung.«

Mit seinen aufgeladenen Worten hat Babler viele Kritiker überzeugt: »Wenn ich ihn reden höre, kommen mir die Tränen«, sagte Eveline »Evi« Huber im jW-Gespräch. Sie ist Vizebürgermeisterin in St. Johann in Salzburg. Das Gespräch wurde kurz unterbrochen, da Huber ein Selfie mit ihrem engen Parteifreund David Egger machen wollte. Der Salzburger Parteichef Egger kommt aus dem Doskozil-Lager und ist lauter Kritiker Bablers. »Auch ich kenne den Hans-Peter (Doskozil) sehr gut, aber jetzt glaube ich, ist Babler der Richtige«, gestand Huber. Die Basis steht hinter Babler.

Sein linkssozialdemokratischer Kurs wurde in Graz bestätigt. Die Kritiker aus Wien und dem Burgenland haben auf dem Parteitag geschwiegen. Wann sie wieder ihre Stimme erheben, wird von den Wahlergebnissen im kommenden Jahr abhängen.