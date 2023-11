IMAGO/Chris Emil Janßen Guido Zeitler begrüßte am Montag die Delegierten des NGG-Gewerkschaftstags

Mit einem Festakt hat der 18. ordentliche Gewerkschaftstags der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) am Montag in Bremen begonnen. Bis Freitag kommen rund 120 Delegierte und etwa 500 Gäste in der Hansestadt zusammen. Stellvertretend für die rund 190.000 Mitglieder der ältesten Gewerkschaft im DGB wird der Kongress 113 Anträge beraten und voraussichtlich am Mittwoch einen neuen geschäftsführenden Hauptvorstand wählen. Neben dem NGG-Vorsitzenden Guido Zeitler sprachen DGB-Chefin Yasmin Fahimi, Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) und Bremens Bürgermeister Björn Fecker (Bündnis 90/Die Grünen) ein Grußwort.

Es habe geschmerzt, »die Ukraine militärisch so wehrhaft machen zu müssen (…) zu gegebener Zeit mit Russland auf Augenhöhe über einen Frieden zu verhandeln«, sagte NGG-Chef Zeitler. Die gewerkschaftliche Haltung der NGG als Friedenskraft stehe aber »nicht in Frage«. Es brauche keine drastische Aufrüstung in Europa. »Wir müssen wehrhaft sein, aber dafür müssen wir uns nicht bis an die Zähne bewaffnen«, so Zeitler.

Im Vorfeld hatte der NGG-Chef bessere Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in Hotels, Gaststätten und Bäckereien gefordert. In Gastronomieküchen breche jeder zweite Azubi die Ausbildung ab, im Lebensmittelhandwerk seien es mehr als 40 Prozent. »Ein fatales Signal«, so Zeitler. In der Lebensmittelindustrie oder im Lebensmittelhandwerk müssten »die Löhne rauf, die Arbeitszeiten runter. Tarifverträge müssen für alle gelten«.

Scholz lobte in seinem Grußwort das »Strompaket« und »Entlastungspakete« der Ampelkoalition: Man habe trotz »der russischen Entscheidung (…), Gaslieferungen einzustellen«, die BRD-Wirtschaft am Laufen gehalten. Für die NGG dürfte die zum Jahresende auslaufende Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie auf sieben Prozent Thema sein. Im Vorfeld hatte Zeitler den andauernden Fachkräftemangel in der Gastronomie und Hotellerie kritisiert. Angesichts der täglichen Überlastung sei es »kein Wunder«, dass viele Beschäftigte der Branche den Rücken kehrten.