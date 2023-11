Außenministerin Baerbock reist nach Nahost

Annegret Hilse/Reuters Annalena Baerbock (Berlin, 9.11.2023)

Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock bricht am Freitag zu einer weiteren Reihe von Krisengesprächen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg in den Nahen Osten auf. Geplante Stationen der Reise sind nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amts in Berlin die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Saudi-Arabien und Israel. Die Grünen-Politikerin wollte am Freitag zunächst nach Abu Dhabi fliegen, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Noch im Laufe des Tages solle es weiter in die saudi-arabische Hauptstadt Riad gehen. Das genaue Gesprächsprogramm blieb zunächst offen.

Am Sonnabend steht die Weiterreise nach Israel auf dem Programm. Baerbock besucht Israel bereits zum dritten Mal seit Beginn der neuerlichen Eskalation im Nahostkonflikt. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, im Zentrum der Gespräche stünden unter anderem die Freilassung der deutschen Geiseln, die dramatische humanitäre Lage in Gaza und die deutschen Bemühungen um die Verhinderung eines regionalen Flächenbrands. (dpa/jW)