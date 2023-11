Anschlag auf rechten katalanischen Politiker

Andrea Comas/AP Polizeibeamte riegeln die Straßenkreuzung ab, an der der rechte Politiker Alejo Vidal-Quadras angeschossen wurde (Madrid, 09.11.2023)

Madrid. In Spanien ist ein früherer Regionalpolitiker bei einem Anschlag schwer verletzt worden. Dem ehemaligen Vorsitzenden der spanischen Volkspartei in der Region Katalonien, Alejo Vidal-Quadras, sei am Donnerstag in Madrid ins Gesicht geschossen worden, teilte die Polizei mit. Die spanische Polizei erklärte, sie fahnde im Zusammenhang mit der Schießerei nach zwei Männern, die auf einem schwarzen Yamaha-Motorrad unterwegs waren. Der Schütze, der einen Helm trug, hielt an und stieg ab, um auf Vidal-Quadras zu schießen.

Der 78jährige Vidal-Quadras war der Vorsitzende der Mitte-Rechts-Partei PP in Katalonien und Mitglied der rechtsextremen Partei Vox. Der geschäftsführende spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez schrieb in sozialen Medien, dass er Vidal-Quadras baldige Genesung wünsche. Zuvor hatte sich in Spanien eine Regierungsbildung mit Unterstützung katalanischer Separatisten abgezeichnet. Die sozialistische Partei PSOE von Sánchez teilte am Donnerstag mit, dass die katalanische Partei Junts eine neue Regierung unter Sánchez im Gegenzug für eine Amnestie für rund 1.400 verurteilte Unabhängigkeitsbefürworter unterstützen werde. Nutznießer eines Straferlasses wäre auch der ehemalige Regierungschef in Katalonien, Carles Puigdemont. Um eine Regierungsmehrheit im Parlament zu reichen, fehlt Sánchez noch die Unterstützung der baskischen Nationalisten-Partei PNV. (Reuters/jW)