BRD hängt bei Energiewende in Europa hinterher

Silas Stein/dpa Lüftungsanlage einer Wärmepumpe in Rottweil, Baden-Württemberg

Berlin. Beim Umbau des Strommarktes im Sinne der Energiewende weg von fossilen Brennstoffen steht Deutschland im europäischen Vergleich eher schlecht da. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des britischen Fachverbands für erneuerbare Energien (Association for Renewable Energy and Clean Technology). Verglichen wurden die Rahmenbedingungen in 14 europäischen Ländern, von Energiequellen über Stromspeicher bis zum der Anteil von Wärmepumpen und der Verbreitung intelligenter Stromzähler, die Verbrauchsdaten automatisch an Anbieter übertragen und für Nutzer sichtbar machen. Solche »Smart Meter« sind in Skandinavien in beinahe allen Haushalten installiert, in Deutschland liegt ihr Anteil bei einem Prozent. Auch bei Wärmepumpen liegt die BRD mit 38 Geräten auf 1.000 Haushalte deutlich hinter Norwegen (625 Geräte), Schweden (503) und Finnland (438). Insgesamt lag die BRD in dem Ranking des Verbands gleichauf mit Italien und Spanien. Nur Griechenland, die Schweiz und Schlusslicht Polen wurden noch schlechter eingestuft. (dpa/jW)