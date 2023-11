Wegen Äußerungen zum Gazakrieg: US-Abgeordnete rügen Rashida Tlaib

Leah Millis Rashida Tlaib ruft zum Waffenstillstand in Gaza auf (Washignton, 18.Oktober 2023)

Washington. Das US-Abgeordnetenhaus hat die demokratische Abgeordnete Rashida Tlaib mit einer parteiübergreifenden Mehrheit für deren Äußerungen zum Gazakrieg gerügt. 234 Abgeordnete der Kongresskammer - auch mehrere Demokraten - stimmten am Dienstag (Ortszeit) für die Rüge gegen die einzige Parlamentarierin mit palästinensischen Wurzeln in Washington.

Tlaib wird in der Rüge vorgeworfen, in einem Video »falsche Narrative über den Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 zu verbreiten und zur Zerstörung des Staates Israel aufzurufen«. Im Text wird unter anderem Tlaibs Äußerung erwähnt, US-Präsident Joe Biden unterstütze einen »Genozid« an den Palästinensern. Im selben Video ist eine Menschenmenge zu sehen, die ein »freies« Palästina »vom Fluss bis zum Meer«, also vom Jordan bis zum Mittelmeer, fordert. In der Rüge heißt es, dieser Slogan werde »als Aufruf zum Völkermord mit dem Ziel der Zerstörung Israels verstanden«. Tlaib hatte den Appell auf X (vormals Twitter) hingegen als »Aufruf zu Freiheit, Menschenrechten und friedlicher Koexistenz« bezeichnet. Die Vorstellung, dass Kritik an Israels Regierung antisemitisch sei, sei in den USA bereits genutzt worden, um »Fürsprecher von Menschenrechten zum Schweigen zu bringen«, sagte Tlaib.

Eine Rüge (censure) beinhaltet keinen Ausschluss aus dem Abgeordnetenhaus, laut der Geschäftsordnung der Kongresskammer wiegt er aber schwerer als ein Verweis (reprimand). Die nun gegen Tlaib ausgesprochene Rüge ist bereits die zweite Disziplinarmaßnahme innerhalb von zwei Wochen wegen ihrer Äußerungen zu Israel.

Tlaib und die aus Somalia stammende Ilhan Omar waren bei den Kongresswahlen im Jahr 2018 als zwei der ersten muslimischen Frauen der Geschichte ins US-Repräsentantenhaus gewählt worden. (AFP/jW)