Amr Abdallah Dalsh/Reuters Mitarbeiter des Ägyptischen Roten Halbmonds verladen Hilfsgüter für Gaza (Al-Arisch, 20.10.2023)

Gaza. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat mehr Hilfe für die Menschen im Gazastreifen gefordert. Die bisher eingetroffenen Lieferungen im abgeriegelten Küstengebiet seien nur »ein Tropfen auf dem heißen Stein«, sagte Imene Trabelsi, Regionalsprecherin des IKRK im Nahen und Mittleren Osten, am Dienstag gegenüber dpa. Die humanitäre Lage für die Bevölkerung im Gazastreifen verschlechtere sich von Tag zu Tag.

Für die geflohenen Familien sei die Situation besonders schlimm, da die Notunterkünfte überfüllt seien. »Viele sind gezwungen, auf offenen Flächen auf der Straße zu schlafen«, so Trabelsi. Ihnen fehlten Dinge wie Decken oder Babynahrung. »Tausende suchen Zuflucht in Krankenhäusern, was den Druck auf den Gesundheitssektor noch weiter erhöht«, so die IKRK-Sprecherin. Dass es nach wie vor an Treibstoff mangele, um Generatoren für die Stromversorgung zu betreiben, sei ein weiteres Problem. »Wenn es keinen Strom gibt, funktioniert auch der Gesundheitssektor nicht, und das ist der Alptraum«, so Trabelsi. (dpa/jW)