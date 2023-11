Linke-Fraktion: Auflösung wird kommende Woche eingeleitet

Kay Nietfeld/dpa Schauten am Dienstag auch kurz bei der Fraktionssitzung vorbei: Die drei aus der Partei ausgetretenen Abgeordneten Klaus Ernst, Andrej Hunko und Jessica Tatti

Berlin. Die Fraktion Die Linke im Bundestag will nächste Woche ihre Auflösung beschließen und dann auch ein Datum dafür festlegen. Dies teilte Fraktionschef Dietmar Bartsch am Dienstag abend nach einer Fraktionssitzung in Berlin mit. Hintergrund ist der Parteiaustritt der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht und neun weiteren Abgeordneten. »Wir haben entschieden, dass wir in der nächsten Woche die Liquidation einleiten werden«, sagte Bartsch. Dann werde auch festgelegt, »zu welchem Datum diese Liquidation beginnt«.

Zehn Abgeordnete hatten vor zwei Wochen ihren Austritt aus der Partei Die Linke erklärt und angekündigt, im Januar eine konkurrierende Partei zu gründen. Die Abgeordneten hatten angeboten, bis Januar Mitglieder der Fraktion zu bleiben.

Die Linksfraktion erhielt 2022 rund 11,5 Millionen Euro an staatlichen Zuwendungen, wie aus einer Unterrichtung von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas vom September hervorgeht. Die Personalausgaben für Fraktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter werden mit rund 9,3 Millionen Euro angegeben. (dpa/jW)