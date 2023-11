United Archives International/imago Für alle sichtbar waren zunächst nur Sachbeschädigungen wie diese in der Pogromnacht eingeworfenen Fensterscheiben von Geschäften (undatierte Aufnahme)

Am 9. November 1938 eskalierte die NSDAP die Ausgrenzung und Entrechtung der jüdischen Bevölkerung. An diesem Donnerstag jähren sich die Verbrechen jener Reichspogromnacht zum 85. Mal. Damals setzten Männer der SA und SS mehr als 400 Synagogen in Brand und zerstörten Geschäfte tatsächlicher oder vermeintlicher jüdischer Inhaber. An die 30.000 jüdische Männer, die davor schon nach ihrem Vermögen ausgesucht worden waren, wurden in der Nacht verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt. 1.000 jüdische Menschen wurden noch in der Nacht direkt ermordet oder in den Tod getrieben. Als »Strafe« für die Verwüstungen und Zerstörungen der Nazis wurde von den jüdischen Gemeinden die Summe von 1,127 Milliarden Reichsmark verlangt. Seit vielen Jahren wird am 9. November an die Verbrechen der Nazis gegen die jüdische Bevölkerung erinnert.

Das Nazipogrom vom 9. November ist Mahnung, dass niemals wieder eine Menschengruppe aufgrund einer Religion, der Hautfarbe oder eines anderen Merkmals ausgesondert werden darf. Neben dem Erinnern geht es bei den antifaschistischen Kundgebungen auch um den Kampf gegen rechte Entwicklungen. »Heute stehen wir als Antifaschist*innen erneut vor der Herausforderung der kontinuierlichen, sich zuspitzenden Rechtsentwicklung durch Erstarken faschistischer Bewegungen, erneuter Hochrüstung sowie Demokratie- und Sozialabbau«, heißt es beispielsweise in einem Aufruf antifaschistischer Gruppen in Stuttgart.

Unter der Beteiligung von Zusammenschlüssen wie der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN–BdA) finden auch in diesem Jahr Gedenkveranstaltungen statt:

– Aachen: von 17.30 bis 18.30 Uhr auf dem Synagogenplatz eine Gedenkveranstaltung des »Bündnisses Pogromnachtgedenken«

– Berlin: am Mahnmal Levetzowstraße ab 18 Uhr eine Gedenkveranstaltung mit anschließender Demonstration

– Hamburg: im Geschichtsort Stadthaus, ehemals Gestapo-Zentrale in der Hansestadt, ab 17 Uhr die Gedenkveranstaltung »Das Novemberpogrom und die Verfolgung von Jüdinnen und Juden«

– Karlsruhe: am Platz der ehemaligen Synagoge (Kronenstraße) um 17 Uhr eine gemeinsame Gedenkveranstaltung des Offenen Antifaschistischen Treffens und der VVN–BdA Karlsruhe

– Potsdam: am Mahnmal für die Opfer des Faschismus (Platz der Einheit) um 19 Uhr eine Gedenkveranstaltung

– Stuttgart: auf dem Cannstatter Marktplatz ab 18 Uhr eine Demonstration zum Platz der ehemaligen Synagoge. Anschließend spielen das Duo Eyla (»ensemble yidishe lider«), Albert Kunze und Vladimir Romanov, in der Stadtkirche Cannstatt ab 19.30 Uhr