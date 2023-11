Telecom Italia verkauft Festnetz an Finanzinvestor KKR

Jan Woitas/dpa

Mailand. Die angeschlagene Telecom Italia hat gegen den Widerstand ihres französischen Hauptaktionärs Vivendi den Verkauf ihres Festnetzes an den US-Finanzinvestor KKR beschlossen. Der Verwaltungsrat des früheren Monopolisten akzeptierte am Sonntag das Angebot von KKR, für 18,8 Milliarden Euro eine Mehrheit an der Sparte einschließlich Schulden zu übernehmen. Unter bestimmten Bedingungen könne der Preis auf 22 Milliarden Euro steigen, teilte der Konzern am Montag mit. Einen Minderheitsanteil übernimmt der italienische Staat, der auch an der Telecom Italia beteiligt ist.

Die Telecom Italia ist damit in der Branche einer der ersten großen Exmonopolisten in Europa, der sich von seinem Festnetzgeschäft trennt und sich damit auf das Dienstleistungsgeschäft konzentriert. Firmenchef Pietro Labriola will mit den Verkaufserlösen das Unternehmen sanieren und unter anderem den 26 Milliarden Euro hohen Schuldenberg verringern. Der Verkauf soll im Sommer kommenden Jahres abgeschlossen sein. (Reuters/jW)