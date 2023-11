IG Metall fordert Tarifvertrag bei Tesla

Jens Kalaene/dpa

Grünheide. Die Gewerkschaft IG Metall hat die Lohnerhöhungen des US-Elektroautobauers Tesla für seine Beschäftigten im brandenburgischen Grünheide begrüßt – und zugleich weitere Forderungen gestellt. Die vergangene Woche angekündigten Schritte seien »absolut berechtigt und auch notwendig«, erklärte der Bezirksleiter für Berlin-Brandenburg-Sachsen, Dirk Schulze, am Montag. »Allerdings bleibt die Bezahlung bei Tesla auch nach dieser Lohnerhöhung weiterhin deutlich hinter dem branchenüblichen Niveau in der Autoindustrie in Deutschland zurück.«

Das US-Unternehmen hatte am Freitag angekündigt, ab sofort vier Prozent mehr Lohn zu zahlen. Wie der RBB berichtete, besuchte Konzernchef Elon Musk dafür persönlich das Werk in Grünheide. Nach Angaben der IG Metall profitiert die Tesla-Belegschaft außerdem von einer Inflationsausgleichsprämie im Dezember in Höhe von 1.500 Euro und einem Anstieg der Jahresgehälter in der Produktion ab Februar um 2.500 Euro.

Einen Tarifvertrag gibt es nicht, die IG Metall ist offiziell nicht in Grünheide involviert. Die angekündigten Lohnerhöhungen teilte die Gewerkschaft unter Verweis auf Angaben von Tesla-Beschäftigten mit. »Einseitige Ankündigungen von Lohnerhöhungen durch eine Firmenleitung ersetzen keinen Tarifvertrag«, betonte IG-Metall-Bezirksleiter Schulze. Dieser sei angesichts der hohen Arbeitsbelastung und allgemein schlechten Arbeitsbedingungen bei Tesla in Grünheide aber unbedingt nötig. »Mit der Arbeitsbelastung steigt auch das Verletzungsrisiko. Davor schützt auch keine Lohnerhöhung.« (AFP/jW)