Israel: Minister fordert »sterile Sicherheitszonen« um koloniale Siedlungen

Ronen Zvulun/Pool Reuters/AP/dpa Faschist und Finanzminister: Bezazel Smotrich (3. v. r.) neben Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Jerusalem (23.2.2023)

Tel Aviv. Rund einen Monat nach Beginn des jüngsten Gaza-Krieges hat ein israelischer Minister der teils faschistischen Regierung von Benjamin Netanjahu gefordert, »Zonen ohne Palästinenser« um israelische Siedlungen im Westjordanland zu errichten. Es gehe darum, »sterile Sicherheitszonen um die Siedlungen« und die Zufahrtsstraßen dazu zu schaffen und das Eindringen »von Arabern« zu verhindern, schrieb Finanzminister Bezalel Smotrich in einem Brief, den er am Montag auf X veröffentlichte. Er war an Netanjahu und Kriegsminister Joav Galant gerichtet.

Am Donnerstag war bei einem Anschlag im Norden des von Israel besetzten Westjordanlandes ein 35jähriger getötet worden. Seit dem Massaker der islamistischen Hamas an israelischen Zivilisten am 7. Oktober und darauffolgenden Vergeltungsattacken des hochgerüsteten israelischen Militärs im Gazastreifen hat sich die ohnehin angespannte Lage im Westjordanland und in Ost-Jerusalem noch verschärft.

Nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros nimmt auch die Gewalt zu, die bewaffnete Siedlerkolonialisten gegen die unterdrückten Palästinenser verüben. (dpa/jW)