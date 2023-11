Nach Palästina-Wortmeldung: Mainz kündigt Profi El Ghazi

picture alliance/dpa/Revierfoto Nicht mehr im Mainzer Trikot: Anwar El Ghazi (Mainz, 30.9.2023)

Mainz. Der FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Fußballprofi Anwar El Ghazi nach dessen propalästinensischen Beiträgen in den sozialen Medien beendet. Dem Niederländer sei am Freitag »mit sofortiger Wirkung gekündigt« worden, teilte der Bundesligist in einer kurzen Mitteilung am Freitag abend mit. Wenige Stunden zuvor hatte Sportvorstand Christian Heidel den Vorgang um die Beiträge als »höchst politisches Thema« bezeichnet.

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz bestätigte am Freitag gegenüber dpa, dass Ermittlungen gegen den 28jährigen aufgenommen worden seien. »Gegen den Beschuldigten besteht nach unserer Bewertung der Anfangsverdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch Billigen von Straftaten in Tateinheit mit Volksverhetzung durch Verbreiten eines Inhalts«, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

Am Abend teilte El Ghazi einen weiteren propalästinensischen Instagram-Beitrag und zitierte: »Stehe für das Richtige ein, auch wenn du allein stehst.« Zudem schrieb er, der Verlust seiner Existenzgrundlage sei nichts im Vergleich zum Leid der Menschen in Gaza. (dpa/jW)