»Unvorstellbarer Preis«: Netanjahu warnt Hisbollah

Kobi Gideon/Israeli Gpo/ZUMA Press Wire/dpa Benjamin Netanjahu beim Besuch auf einem Stützpunkt der israelischen Marine (Aschdod, 29.10.2023)

Beirut. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah nach dessen mit Spannung erwarteter Rede vor einer militärischen Intervention in den Gaza-Krieg gewarnt. »Ein solcher Fehler wird sehr kostspielig sein. Sie zahlen einen unvorstellbaren Preis«, sagte Benjamin Netanjahu am Freitag. »Ich sage unseren Feinden noch einmal: Täuschen Sie sich nicht über uns«, so Netanjahu.

»Alle Optionen sind auf dem Tisch«, hatte Nasrallah seinerseits zuvor Israel gewarnt. Eine Eskalation hänge vom Verlauf des Kriegs im Gazastreifen sowie von Israels Verhalten gegenüber dem Libanon ab. Er warnte bei seiner ersten öffentlichen Rede seit Beginn des Gaza-Krieges am 7. Oktober vor einer »großen Schlacht« an der Grenze. (dpa/jW)