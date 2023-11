Tirana. Der ghanaische Fußballprofi Raphael Dwamena ist bei einem Erstligaspiel in Albanien nach einem Zusammenbruch auf dem Platz gestorben. Das bestätigte der albanische Fußballverband am Sonnabend. Der 28jährige sackte in der 24. Minute des Spiels zwischen seinem Klub KF Egnatia und FK Partizani ohne Gegnereinwirkung zusammen. Dwamena wurde sofort auf dem Spielfeld behandelt und ins Krankenhaus gebracht. »Trotz der sofortigen Intervention von Fachärzten und aller anschließenden Bemühungen, ihn wieder zum Leben zu erwecken, verstarb der Fußballer leider«, hieß es auf der Verbandsseite. Das Spiel wurde beim Stand von 1:1 abgebrochen. Dwamena litt seit einigen Jahren unter Herzproblemen. Seit 2020 spielte er mit einem implantierten Defibrillator. 2022 ließ er sich das Gerät gegen den Rat der Ärzte wieder entfernen. (dpa/jW)