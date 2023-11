Sepang. Der Italiener Enea Bastianini (Ducati) hat beim Grand Prix von Malaysia das Rennen der Moto GP für sich entschieden. Vom Start weg behauptete Bastianini die Führung und feierte am Sonntag seinen ersten Saisonsieg. Platz zwei ging an den Spanier Alex Marquez (Ducati), der am Sonnabend den Sprint gewinnen konnte. Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati) aus Italien setzte sich im Hauptrennen gegen seinen spanischen WM-Herausforderer Jorge Martin (Ducati) durch. Im Sprint am Sonnabend lag Martin noch vor Bagnaia. Mit dem dritten Platz im Grand Prix baute Ba­gnaia seine Führung im Gesamtklassement auf 14 Punkte aus.

Am kommenden Wochenende wird die Saison in Katar fortgesetzt. (dpa/jW)