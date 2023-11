IMAGO/Jan Huebner Polizei vor dem Fanblock von Hannover 96 beim FC St. Pauli (Hamburg, 10.11.2023)

Prügelei auf St. Pauli, Pfefferspray in Bochum, Festnahmen in Stuttgart: Die erneute Eskalation im Dauerkonflikt zwischen Fans und Polizei lässt den deutschen Fußball einmal mehr ratlos zurück. Es seien »verstörende Eindrücke, die Fußball- und Fankultur schwer beschädigen und hoffentlich nicht zu weiteren Eskalationen führen«, sagte St. Paulis Präsident Oke Göttlich nach den heftigen Zusammenstößen am Hamburger Millerntor, bei denen mindestens 32 Menschen verletzt wurden.

Auf der Gästetribüne waren dort erst Anhänger von Hannover 96 und Polizisten aneinander geraten, nach der Partie am Freitag abend stießen Fans des Zweitligaspitzenreiters FC St. Pauli mit Einsatzkräften zusammen. Die erste Bilanz: 15 verletzte Fans und 17 verletzte Polizisten. In Bochum setzte die Polizei am Sonnabend Pfefferspray gegen Kölner Fans ein. In Stuttgart nahm die Polizei elf Fans des VfB in Gewahrsam, weil sie Platzverweise nicht akzeptiert haben sollen.

Schon vergangene Woche wurde beim Derby zwischen Hannover und Braunschweig ein Polizist schwer verletzt. Der Deutsche Fußballbund (DFB) ermittelt nach den Vorfällen von Bochum und St. Pauli, wie der DFB der dpa am Sonntag bestätigte. Dass beim Bundesligaspiel in Augsburg elf Menschen durch einen Feuerwerkskörper verletzt wurden, der aus dem Bereich der Gästefans aus Hoffenheim geworfen wurde, nährte die Diskussion um die Sicherheit in deutschen Stadien weiter.

Das Verhältnis zwischen Polizei und Fans ist angespannt. »Die Situation ist festgefahren, eine Lösung in einer Art Fan-Polizei-Dialog ist leider realitätsfern«, sagte Fanvertreter Dario Minden vom Bündnis »Unsere Kurve« auf dpa-Anfrage: »Auf Fanseite gibt es gar nicht die Vertretungsstrukturen und sicherlich oft auch überhaupt kein Interesse an einem Dialog, während auf der anderen Seite eine Polizei steht, die oft rechtswidrig handelt.« (dpa/jW)