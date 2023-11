IMAGO/Funke Foto Services Seit kurzem auch Seniorenweltmeister: Weltklassespieler Michael Adams, hier beim Sparkassen Chess Meeting 2013 in Dortmund

Die Titelkämpfe wurden vom 24. Oktober bis zum 6. November in der Kleinstadt Terrasini auf Sizilien ausgetragen. Das frühere Fischerdorf liegt malerisch zwischen Bergen und dem Golf von Castellammare und ist etwa 30 Kilometer von Palermo entfernt. 271 Schachspieler bewarben sich in elf Runden um die Seniorenweltmeistertitel in den Altersklassen 50 plus und 65 plus. Als hoher Favorit unter den 72 Spielern in der Altersklasse 50 plus ging der Engländer Michael Adams ins Rennen, der mit seiner Elozahl von 2.670 der Weltspitze angehört. Er begann mit 4,5 aus fünf, musste danach aber vier Remisen zulassen. Im Finish wurde sein Kampfgeist durch zwei Siege und mit dem Titel mit 8,5 Punkten aufgrund der besseren Wertung vor dem punktgleichen Suat Atalık (Serbien) belohnt. Atalık lag vor dem Schlussdurchgang in Führung, trennte sich dann aber nach 15 Zügen Remis vom Italiener Michele Godena. »Es fühlte sich großartig an, einen WM-Titel zu gewinnen«, freute sich Adams. »Besonders wenn man bedenkt, dass die Chancen dafür zwei Runden vor Schluss gering waren.« Bronze ging an Maxim Novik (Litauen) vor dem ebenfalls acht Punkte aufweisenden Godena.

Auch im Feld der 152 Spieler in der Altersgruppe 65 plus war mit John Nunn ein englischer Großmeister favorisiert. Nunn startete mit fünf Siegen und einem Unentschieden. Es folgte eine Pleite gegen den Argentinier Daniel Cámpora. Mit abschließenden zwei Remisen und zwei Siegen wurde Nunn dennoch Weltmeister, weil Ľubomír Ftáčnik (Slowakei) in der finalen Runde den führenden Cámpora besiegte. Nunn und Ftáčnik erreichten je 8,5 Punkte, doch Nunn wies die bessere Wertung auf. Nikolay Legky (Frankreich) wurde mit acht Zählern Dritter vor den punktgleichen Rainer Knaak (Deutschland), Cámpora, Rafael Waganjan (Armenien) und Alexander Reprintsew (Ukraine). Im Schlussdurchgang hatte Knaak mit dem früheren Weltklassemann Waganjan den schwersten Gegner. Die auf hohem Niveau stehende Partie endete mit einer Punkteteilung. Zwischenzeitlich bot sich dem mit Schwarz spielenden Knaak die Chance zum Gewinn, der ihm die Krone eingetragen hätte. Der ungeschlagene Leipziger haderte aber nicht mit seiner Holzmedaille: »Mein vierter Platz geht insgesamt gesehen in Ordnung. Es war eine Steigerung zum Vorjahr, und nächstes Mal wird es noch besser.«

Alle 32 teilnehmenden Frauen spielten in einem Turnier. Es triumphierten Mónica Calzetta Ruiz (Spanien) mit 8,5 Punkten in der Altersklasse 50 plus und Galina Strutinskaja (Russland) mit acht Zählern in der 65 plus. Masha Klinova (Israel) und Marina Makropoulou (Griechenland) kamen in der Altersgruppe 50 plus mit je sieben Punkten auf die Ränge zwei und drei. Brigitte Burchardt vom SC Rotation Pankow eroberte mit 6,5 Punkten nach Wertung vor der punktgleichen Tatjana Bogumil den Vizeweltmeistertitel 65 plus – ein schöner Erfolg für die inzwischen 69jährige DDR-Meisterin der Jahre 1975, 1978 und 1979.