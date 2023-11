Rotfuchs

Die »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« dokumentiert die Rede Sergej Lawrows vom 20. September vor dem UN-Sicherheitsrat. Gerhard Giese analysiert die militärische Lage in der Ukraine und fragt, was nach der gescheiterten »Gegenoffensive« kommt. Hans Schoenefeldt kommentiert das EU-Außenministertreffen in Kiew Anfang Oktober sowie Äußerungen Wladimir Putins auf dem Waldai-Forum zur selben Zeit. Uli Jeschke beendet seine Serie über globale Probleme, Gerhard Oberkofler nimmt zum Nahostkonflikt Stellung. Ulrich Sommerfeld wirft einen Blick auf die Geschichte der USA, Wolfgang Herrmann erinnert an Fidel Castros Rede vor Gericht 1953. Matin Baraki analysiert, was aus Afghanistan nach zwei Jahren Taliban-Herrschaft wurde, Klaus-Dieter Fischer untersucht die Lage der Weltwirtschaft, Ralf Hohmann die heutige BRD-Rechtsstaatlichkeit. Weitere Beiträge: Rico Jalowietzki zu Joachim Gauck, Hermann Jacobs über das »kampflose Aufgeben der DDR«, Kurt Laser über den »Bund der Freunde der Sowjetunion«. (jW)

Mitteilungen

Die Mitteilungen der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke (KPF) dokumentieren neun von der KPF initiierte Änderungsanträge für den Augsburger Parteitag am kommenden Wochenende. Stephan Jegielka erinnert an den Generalstreik in der Bizone 1948, Rudolf Denner an den abgerissenen Palast der Republik, dessen Bau 1973 begann.(jW)

Graswurzelrevolution

In der Novemberausgabe der Zeitschrift Graswurzelrevolution erläutert Alexander Kleiß, »warum die AfD keine Friedenspartei ist«. Michael Sturm schreibt über das Geschichtsverständnis der rechten Partei. Andreas Kemper argumentiert, dass es keinen »Anarchokapitalismus« oder »Rechtslibertarismus« geben könne: »Kapitalismus kann nicht herrschaftsfrei sein.« (jW)

